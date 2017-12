„Prinţ şi cerşetor”, în premieră la Teatrul „Căluţul de mare”

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare” se pregăteşte intens de premieră, la început de an. Actorii instituţiei de cultură vor repeta, de mâine, pentru „Prinţ şi cerşetor”, de Mark Twain, una dintre cele mai grele producţii din repertoriul teatrului. Regia va fi semnată de Cristian Mitescu, scenografia - de constănţeanca Eugenia Tărăşescu-Jianu, iar rolurile principale vor fi interpretate de doi elevi... gemeni.

Aceasta va fi prima premieră a lui 2014, urmând ca alte titluri să îmbogăţească repertoriul Teatrului „Căluţul de mare”.

În 2013, instituţia l-a adus pe scena de la mare pe „Spărgătorul de nuci” - regia Cristian Mitescu, scenografia Mihai Constantin Ranin, dar şi „Punguţa cu doi bani” - regia Cristian Mitescu, scenografia Eugenia Tărăşescu-Jianu. La acestea s-a adăugat spectacolul de poezie dedicat lui Nichita Stănescu, la 30 de ani de la moartea sa: „Dor de Nichita”.

UN NOU PREMIU UNIMA „Am avut un an plin, cu mai multe spectacole, cu mai mulţi spectatori, ceea ce este un lucru bun pentru noi. Înseamnă că repertoriul nostru, spectacolele noastre sunt apreciate de publicul căruia ne adresăm. Am avut, ca şi în anii anteriori, trei premiere, am participat la festivaluri şi la Galaţi, şi la Bucureşti”, a spus directorul Teatrului pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare”, Lică Gherghilescu. „Tot în 2013, am obţinut prin colega noastră, Muezel Geambec, un premiu de excelenţă pentru tehnicieni. Aceste premii UNIMA (Uniunea Internaţională a Marionetiştilor) se conferă pentru o viaţă dedicată teatrului, pentru devotament. Suntem mândri de acest premiu, deoarece am constatat că în ultimii zece ani, pe plan artistic, din zece premii, două le-a luat Constanţa: Aneta Forna Christu, în 2001, şi eu, în 2009, la care se adaugă premiul obţinut în 2013 de Muezel Geambec, pentru partea tehnică. Nu există un alt teatru din ţară care să aibă trei premii de acest fel, care sunt o confirmare a seriozităţii şi profesionalismului la care eu ţin foarte mult”, a mai spus Lică Gherghilescu.