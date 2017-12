Prinţesa Norvegiei se declară clarvăzătoare

Fiica de 35 de ani a regelui Harald şi a reginei Sonja a anunţat recent că este clarvăzătoare şi că doreşte să-i înveţe pe oameni cum să intre în contact cu îngerii. Prinţesa Martha Louise a precizat pe un website dedicat centrului său de educaţie alternativă că obişnuieşte că comunice cu îngerii încă din copilărie. Prin urmare, centrul Astarte Education, a cărui co-fondatoare este, promite să-i înveţe pe elevi cum “să creeze miracole în vieţile lor, cu ajutorul îngerilor şi prin propriile forţe”. “Întotdeauna am fost interesată de formele alternative de tratament. Prima oară cînd am intrat în contact cu îngerii a fost în perioada în care mă ocupam de cai. Am ajuns apoi să înţeleg valoarea acestui har uriaş, pe care aş dori să-l împărtăşesc cu ceilalţi”, declară prinţesa pe site-ul www.astarte-education.com. Palatul Regal a confirmat că informaţiile apărute pe website reflectă cu acurateţe viziunile prinţesei.