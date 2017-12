Prinţul Charles este înconjurat de intriganţi, se afirmă într-o nouă biografie a moştenitorului tronului britanic, potrivit căreia anturajul viitorului monarh ar fi măcinat de lupte interne şi lovituri sub centură, informează lefigaro.fr. Aceste dezvăluiri au fost publicate sâmbătă în cotidianul ”The Times”. Reşedinţa oficială a prinţului Charles, Clarence House, a fost supranumită "Wolf Hall", după titlul unui roman publicat de Hilary Mantel în 2009, ce descrie curtea regelui Henric al VIII-lea al Angliei, renumită pentru brutalitatea şi intrigile ei nemiloase, se afirmă în această biografie regală scrisă de jurnalista şi romanciera americană Catherine Mayer. Intitulată "Charles: The Heart of a King", această nouă biografie a prinţului Charles va fi publicată joi în Marea Britanie. "Viaţa de la curte şi ramificaţiile ei pot fi la fel de brutale ca în epoca în care o tapiţerie ascundea un asasin", relatează biografia citată, din care câteva pasaje au fost publicate în avans în The Times. Autoarea - care şi-a bazat cartea pe interviuri realizate cu prinţul Charles şi cu prieteni ai lui, cu angajaţi ai familiei regale dar şi cu adversari ai viitorului monarh - consideră că fiul reginei Elizabeth a II-a s-a înconjurat de oameni care îi spun doar ceea ce el vrea să audă. Viitorul rege, în vârstă de 66 de ani, "nu şi-a ales încă în mod judicios consilierii", consideră Catherine Mayer. "E dificil să ştii în cine să ai încredere, întrucât flateriile sunt mai numeroase decât adevărurile spuse direct în faţă", complează aceasta. "Acest factor, combinat cu eterna lui lipsă de siguranţă, explică motivul pentru care prinţul Charles nu crede întotdeauna că merită complimentele care îi sunt făcute, în timp ce criticile au puterea de a-l arunca în străfundurile disperării", a continuat ea. Potrivit editurii WH Allen, noua biografie dezvăluie un bărbat "apropiat de fericire, dar totuşi angoasat", cu "opinii pasionate, fapt care înseamnă că el nu va fi niciodată la fel de distant şi de imparţial ca mama lui" atunci când va urca pe tron. În 2008, fiul cel mare al reginei Marii Britanii a devenit cel mai în vârstă dintre prinţii de Wales, de când acest titlu a fost atribuit moştenitorilor tronului. Un singur moştenitor care era mai în vârstă decât Charles a urcat pe tron: William al IV-lea, în 1830, la vârsta de 64 de ani. În afară de numeroasele angajamentele oficiale ale sale, prinţul Charles a înfiinţat 20 de ONG-uri, patronate de organizaţia "Prince's Charities". Aceasta este organizaţia de caritate cea mai eficientă din Marea Britanie, deoarece obţine anual fonduri de peste 123 milioane de euro. Primul ONG a fost înfiinţat de moştenitorul tronului britanic în 1976, din solda primită de prinţ după ce şi-a terminat serviciul militar în cadrul marinei britanice. Prinţul Charles a auzit la radio o emisiune despre greutăţile tinerilor care ies din închisoare şi a înfiinţat "Prince's Trust", un ONG destinat ajutorării tinerilor. În discursurile sale, temele preferate ale prinţului Charles sunt spiritualitatea (este un mare admirator al lui Dalai Lama), arhitectura, comunitarismul şi ecologia. Tema lui predilectă rămâne mediul înconjurător. Cel mai recent proiect al său din acest domeniu, "Prince's Rainforests Project" (PRP), grupează 15 dintre cele mai importante societăţi din lume din acest sector, în scopul "de a găsi un mijloc de a face ca pădurile vii să fie mai rentabile decât cele moarte". Prinţul Charles este unul din adepţii strategiilor de combatere a încălzirii globale: autoturismele sale, Jaguar, Audi şi Range Rover funcţionează cu combustibili ecologici în proporţie de 100%. Chiar şi automobilul său Aston Martin, un model vechi de peste patru decenii, a fost modificat pentru a rula pe bază de bioetanol extras din vin. Unele dintre ideile sale par radicale, iar anumite persoane îl consideră un romantic şi un utopic. Alţii văd în el un prinţ modern şi vizionar, care, spre exemplu, şi-a construit o fermă organică şi 100% naturală cu mult timp înainte care ecologia să devină un subiect la modă.