Atacurile preşedintelui Traian Băsescu la adresa regelui Mihai şi a monarhiei în general ar fi motivate, potrivit publicaţiei “Daily Mail”, de ideea că prinţul Charles al Marii Britanii ar putea deveni rege al României. Prinţul Charles al Marii Britanii, deja cel mai longeviv moştenitor de tron din istoria Regatului Unit, ar putea fi tentat să se lase încoronat ca rege al României. “Daily Mail” porneşte de la speculaţii din presă şi realizează un material intitulat “Va fi oare prinţul Charles încoronat rege al României?”. Şi ziarele din Europa Centrală au speculat marţi că prinţul Charles ar putea ajunge rege al României, dacă monarhia ar fi reinstaurată. Deci, dacă prinţul Charles se plictiseşte să aştepte să urce pe tronul Marii Britanii, ar putea fi tentat să se lase încoronat rege Carol al III-lea. Prinţul Charles este deja cel mai longeviv moştenitor la tron din istoria Marii Britanii.

Regele Mihai a fost forţat să abdice de către conunişti, care au ameninţat că vor comite execuţii în masă, dacă va refuza să se retragă. România a îndurat apoi zeci de ani de comunism, mai ales sub conducerea lui Nicolae Ceauşescu, care a condus ţara cu o mână de fier din 1965 până la execuţia din 1989, aminteşte cotidianul britanic. Este puţin probabil ca Charles să fie luat în serios ca eventual pretendent la tron, pentru că regele Mihai este în viaţă, deşi este în vârstă, având 90 de ani, şi are familia sa. În pofida reintroducerii democraţiei, în ultimii ani s-au înregistrat însă tot mai multe apeluri în România penru reinstaurarea monarhiei. Şi după ce s-a aflat într-un interviu, cu doar câteva săptămâni în urmă, că Charles are legături de sânge cu Vlad Ţepeş, numele său a fost, în mod bizar, aruncat în joc. Însă ziarele locale au scris că, în afara legăturii cu Vlad Ţepeş, mama prinţului Charles, regina, este înrudită cu fostul rege Mihai. Fabrica zvonurilor a fost alimentată şi de faptul că “puternicul” ministru al Turismului şi Dezvoltării Elena Udrea s-a dus la Londra săptămâna trecută pentru a se întâlni cu prinţul Charles, la Clarence House. Întâlnirea nu a fost făcută publică în avans, deşi au fost date fotografii, iar “strălucitoarea” Udrea a vorbit despre gazda ei în termeni laudativi şi a spus că românii ar trebui să fie mai mult ca prinţul Charles şi “să-şi aprecieze ţara în care trăiesc”. Surse din cercul regal au respins toate speculaţiile ca fiind “ridicole”.

Prinţul Charles este pasionat de România. Iubeşte Transilvania atât de mult încât a cumpărat o mică locuinţă de vacanţă în regiune. Prinţul Charles a cumpărat în secret proprietatea din satul Viscri în 2005 cu ajutorul trustului Mihai Eminescu, organizaţie caritabilă cu sediul în Marea Britanie care luptă pentru protejarea satelor româneşti cu caracter istoric. A plătit 18.000 de lire sterline pentru locuinţa cu trei camere, datând din secolul al XVIII-lea. Viscri se află într-o zonă pitorească în inima Transilvaniei, nord-vest de Braşov, şi este populat de români şi romi. Prinţul Charles a vizitat satul de mai multe orei şi este atât de impresionat de simplitatea vieţii de acolo, încât îşi petrece o parte din vară în Viscri. El şi echipa sa de securitate locuiesc în casa tradiţională, cu toaleta afară, şi beau cu plăcere sucul de mere preparat de localnici.