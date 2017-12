Prinţul Charles, vizită oficială în România

21:03:45 / 21 Martie 2017

altul care vine in Romania la jecmaneala

Care cumpara sate intregi la pret de nimica,altul care ia paduri si munti la pret de nimica,ba frate au prins toti gustul Romaniei!Stai ba la tine acolo unde aveti clima aia oribila,unde ploua 5 zile din 7,nu-mi veni tu mie ca "te-ai indragostit de Romania".Nu le mai dati ba strainilor dreptul sa stapaneasca in tara noastra!Mari investitori!Ce-a investit asta ba in satul ala care-a fost cumparat moka?Ba da noua de ce nu ne dau altii dreptul sa cumparam la ei?Fabulos,toti occidentalii nu mai pot de dragul nostru!Sa plateasca bani grei daca vor sa aiba dreptul sa vina in mijlocul unor oameni curati cum sunt in satele Romaniei!Si doar in vizita sa vina!Nu-i mai faceti ba stapani acolo unde strabunii nostrii s-au jertfit!Astia doar se amuza cu noi si ne privesc ca pe niste curiozitati ale naturii!Maine-poimaine in ritmul asta o sa avem comunitati de poponari,cum sunt la ei si carciumi in locul Bisericilor!