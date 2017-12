„Prinţul“, dat în urmărire naţională

Poliţiştii constănţeni sunt pe urmele unui bărbat care, cu doar câteva minute înainte ca judecătorii să se pronunţe cu privire la măsura arestării preventive, a plecat din sediul Judecătoriei. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că, marţi dimineaţă, în baza unor informaţii, lucrătorii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa l-au reţinut, în Staţiunea Mamaia, pe Andrei Prisecaru, zis „Prinţul”, de 38 ani, din Bucureşti, acuzat de comiterea infracţiunilor de lipsire de libertate şi proxenetism. Conform anchetatorilor, în perioada 20 – 26 octombrie, Prisecaru a sechestrat-o pe o tânără în vârstă de 22 de ani, din Năvodari, într-un imobil din Staţiunea Mamaia, şi a obligat-o să se prostitueze. În urma cercetărilor efectuate, anchetatorii au stabilit că „Prinţul“ se căsătorise cu victima în urmă cu câteva săptămâni, la o biserică din Bucureşti, şi că iniţial ea ar fi fost de acord să se prostitueze. Pe baza probelor administrate de poliţişti, procurorii Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa au cerut, joi seara, magistraţilor Judecătoriei Constanţa arestarea preventivă a lui Andrei Prisecaru.

BOLNAVUL ÎNCHIPUIT Oamenii legii spun că, în timp se afla la Parchet, „Prinţul” a acuzat în repetate rânduri diverse afecţiuni medicale, motiv pentru care a fost dus la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa de mai multe ori în vederea asigurării de asistenţă medicală. Deşi în urma tuturor investigaţiilor medicale s-a constatat că acesta nu suferă de afecţiuni de natură să-i pună în primejdie viaţa sau starea generală de sănătate, Prisecaru a continuat să susţină că are probleme medicale. Ca urmare a deselor vizite la spital, ordonanţa de reţinere emisă de poliţişti a expirat în timpul judecării propunerii de arestare preventivă şi, în această situaţie, magistraţii au dispus ca Prisecaru să părăsească boxa acuzaţilor şi judecata să continue cu suspectul liber. Joi seară, în jurul orei 21.00, judecătorii au hotărât arestarea lui Prisecaru şi au emis pe numele lui mandat de arestare preventivă pentru 20 zile. „Prinţul” nu a putut fi însă încătuşat şi trimis în arest pentru că, doar cu câteva minute înainte de pronunţarea acestei decizii, însoţit de avocatul său, a părăsit instanţa sub pretextul că merge la un spital pentru că se simte rău şi are nevoie de îngrijiri medicale. Prisecaru a dispărut şi este de negăsit. Bărbatul a fost dat în urmărire naţională.