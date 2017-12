Prinţul olandez Johan Friso, surprins de o avalanşă în Austria

Prinţul Johan Friso, unul din fiii reginei Beatrix a Olandei, care a fost îngropat sub zăpadă de o avalanşă produsă în Lech, în vestul Austriei, este în stare gravă. Primarul oraşului Lech Ludwig Muxel a confirmat că printre persoanele îngropate sub zăpadă în urma avalanşei se află şi un membru al familiei regale olandeze. Patru persoane, printre care şi prinţul Johan Friso, au fost îngropate sub valul de zăpadă de 30 de metri lăţime şi 40 de metri lungime. „Mulţumită echipelor de salvarea am reuşit să salvăm persoanele îngropate sub zăpadă în circa 20 de minute”, a afirmat primarul Muxel. Prinţul Johan Friso a fost transportat de urgenţă la clinica unviersitară din Innsbruck, unde a fost internat la secţia de reanimare. În Vorarlberg avertismentul de avalanşe este ridicat, atingând nivelul 4 pe o scală de 1 la 5.

Prinţul Johan Friso, este cel de al doilea fiu al reginei Beatrix, aflată pe tronul Olandei din 1980. După o căsătorie controversată în 2004, nu mai este succesor la tronul Olandei. Familia regală a Olandei vine de câteva decenii în vacanţele de iarnă, la schi, în Vorarlberg. Prinţul Johan Friso de Orania-Nassau von Amsberg s-a născut la 1968 la Utrecht, fiind fiul prinţesei moştenitoare Beatrix şi al soţului acesteia, germanul Claus von Amsberg. Prinţul a absolvit studii tehnice şi economice la mai multe universităţi de renume internaţional şi a lucrat, printre altele, şi la firma de consiliere McKisey şi la banca Goldman Sachs. Din 2011 lucrează pentru firma de tehnologie nucleară britanică Urenco şi locuieşte cu familia sa la Londra.