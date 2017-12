Prințul Paul, executat silit după defăimarea Principelui Radu

Prințul Paul este executat silit dupa ce a fost dat în judecată și a pierdut procesul cu un redactor britanic de la revista Royalty Monthly pe care l-a convins sa scrie în publicație un articol care aducea acuzații defăimătoare la adresa Principelui Radu Duda.

Principele Radu l-a dat în judecată pe redactorul britanic și a câștigat în instanță despăgubiri de 2 milioane de lire sterline. După acest episod, jurnalistul britanic a solicitat recuperarea banilor de la Prințul Paul, iar instanța din Marea Britanie i-a dat câștig de cauză. Principele Radu a acceptat scuze publice și despăgubiri substanțiale după acuzațiile ''extrem de grave'' aduse într-un articol publicat în 2004, în revistă, referitor la titlul său.

Acuzațiile datează din luna septembrie 2004, când Marco Houston a publicat în revista engleză “Royalty Monthly” un articol intitulat "Scandal in Romania. Princess Margarita's Husband is Branded and Impostor." Articolul conţinea afirmaţii defăimătoare la adresa Principelui Radu. Judecătorul de la Înalta Curte din Londra a decis că, prin articol, Principele Radu era acuzat că susţine în mod necinstit că ar fi primit titlulde „Principe de Hohenzollern-Veringen” de la Friedrich-Wilhelm, Fürst de Hohenzollern, Şeful Familiei de Hohenzollern. În Royalty Monthly se afirma că Principele Radu s-ar fi bazat pe un document falsificat pentru a dovedi acest lucru. Articolul mai susţinea şi că Principele Radu al României ar fi vinovat de a fi fost ofiţer în Securitate în timpul regimului dictatorului comunist Ceauşescu.

Redactorul britanic al articolului şi Editura care publică revista Royalty Monthly au cerut scuze Principelui Radu al României, în faţa Înaltei Curţi din Londra, pentru articol. Ei au fost somați să plătească despăgubiri către Casa Regală de România să publice un articol lămuritor.

După ce Prințul Paul a pierdut procesul în instanță cu jurnalistul britanic, obiectele de artă şi bijuteriile familiei sale au fost scoase la licitaţie.

Licitația a fost organizată joi, la casa situată în strada Alexandru Philippide din București, unde locuiește Prințul Paul alături de soția sa, Prințesa Lia, urmând să fie licitate o serie de tablouri, sculpturi și diverse obiecte de artă.

Executorul judecătoresc venit să pună în aplicare sentința judecătorească, dar și alte persoane prezente la licitație, au fost împiedicate să intre în imobilul Prințului Paul, poarta fiind încuiată. Pe aceasta se afla, în schimb, un manifest: "Bunurile aflate în imobilul de la această adresă sunt în totalitate deţinute şi înregistrate legal de către Art Preservation Foundation din Liechtenstein. Fiind recunoscută internaţional şi înregistrată în urmă cu 10 ani, după ce ASR Prinţesă Lia a născut în România pe micul Prinţ Carol Ferdinand (pe 11 ianuarie 2010, n.r.). ASR Prinţul Paul a dorit să protejeze patrimoniul României (statueta din bronz a lui Carol al II-lea, a reginei Maria etc.) şi pentru a proteja bunurile Familiei Regale pentru fiul lor. (...)

Majoritatea bunurilor sunt proprietatea Art Preservation Foundation din Liechtenstein, iar restul sunt deţinute de un prieten bancher englez, a cărei soţie româncă a murit.

Executoarea a văzut şi a luat la cunoştinţă toate actele legale şi traduse în limba română, recunoscute de Uniunea Europeană. Cu toate acestea, dânsa continuă prin mijloace abuzive şi ilegale să înstrăineze bunurile", se arată în manifestul respectiv.

Reprezentanţii Prințului Paul de România susţin că licitaţia este ilegală şi că îi vor acționa în justiție pe toţi participanţii.

La ora 13:30, organizatorii licitației s-au retras, urmând să decidă săptămâna viitoare locul, data și ora la care licitația va avea loc.

Reprezentantul Prințului Paul a transmis presei un comunicat oficial prin care contestă licitația de astăzi, declarând că mai sunt căi de atac, iar în cazul în care licitația se va ține, cumpărătorii vor fi dați în judecată.

Contrar celor declarate de reprezentantul Prințului Paul, organizatorii licitației arată că organizarea licitației a avut loc cu aprobarea Prințului Paul, că nu mai există alte căi de atac și că ei nu au făcut decât să aplice sentințele definitive avute la dispoziție.

Poliția a suspendat licitația, invocând necesitatea unui act de vânzare comercială pe stradă.