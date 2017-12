Prinţul William se lasă greu convins să devină tată

Catherine Middleton, soţia prinţului William, este ferm convinsă că a sosit vremea să îşi mărească familia. Dar în ciuda zvonurilor că ea ar fi deja însărcinată şi ar urma să îşi anunţe public sarcina în luna decembrie, aşa cum a făcut şi cu logodna, unele publicaţii scriu că, din contră, ducesa de Cambridge nu reuşeşte să îşi convingă soţul să dea prioritate conceperii unui urmaş la tron. Catherine Middleton aproape că îl roagă în genunchi pe William să facă încă un pas mare, poate cel mai important din căsnicia lor, punând pe primul plan viaţa de familie, şi nu cariera lui de pilot militar. Trecută un pic de 30 de ani, ducesa vrea să devină mamă, dar nu ar dori să se mute la Londra, doar ca să stea singură acolo, aşteptându-l pe el să vină de la antrenamentele după care este înnebunit sau din misiuni. Pe prinţul William, rugăminţile fierbinţi ale soţiei par să îl irite mai degrabă şi face tot posibilul să amâne momentul măririi familiei sale, a dezvăluit tabloidul ”The Examiner”. La rândul său, ”Now Magazine” a titrat că cei doi ar fi ajuns chiar la discuţii aprinse pe această temă. Prinţul William ar fi primit ultimatum de la Catherine Middleton, până la sfârşitul anului, să îi spună dacă vrea să devină tată sau să rămână pilot militar. Alegerea îi dă bătăi de cap prinţului. ”Problema este că serviciul îi dă lui William sensul normalităţii şi independenţei. Se teme că relaţia lui maritală ar avea mai mult de suferit dacă el ar renunţa la carieră”, a dezvăluit o sursă.

Ducesa de Cambridge nu are o carieră şi nici nu a făcut vreodată vreun efort de a-şi găsi o slujbă adevărată, ceea ce i-a atras şi criticile reginei Elisabeta a ll-a. Angajamentele regale sunt singura sa ocupaţie, iar rochiile, pieptănătura şi machiajul, singurele preocupări. Recent, Catherine Middleton a făcut din nou impresie. Poate că purta o rochie veche, dar ducesa de Cambridge a întors capetele cu o tunsoare nouă, la deschiderea unei noi expoziţii la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, marţi noapte. Noul look pare să fi fost inspirat din anii ‘70 şi ’80, cu un breton care aminteşte de Farah Fawcett. Combinaţia dintre noua tunsoare cu breton şi rochia retro verde de mătase a adus, în mintea britanicilor, o asemănare aproape izbitoare între Catherine Middleton şi prinţesa Diana. Regretata Lady Di a purtat o rochie de mătase verde din şifon aproape identică, în timpul unui turneu în anul 1983, în care a vizitat Auckland, Noua Zeelandă. Noua coafură a lui Catherine Middleton, care pare că s-a şi vopsit cu o nuanţă mai închisă, a fost creată de stilistul ei preferat, Richard Ward, care are un salon în Piaţa Sloane, la Londra.