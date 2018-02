”Prioritate pentru autobuze”

11:13:06 / 07 Februarie 2018

Soferii de autobuz

Eu am o problema cu ciobanii (unii) care conduc autobuzele alea, si-asa multe din ele insalubre. Dece ii lasa sa mearga cu usa de la sofer deschisa si din cabina sa urme mizeriile alea de manele? in primul rand nu este SAFE pt ca, cretinul de sofer nu aude eventualele defectiuni sau traficul sau etc. Si in al doilea rand, dece mizeria aia de autobus, tre sa ramana cu semnalizarea activata stanga, in conditiile in care el merge inainte? Am inteles, semnalizeaza plecarea de pe loc, dar dece nu o opreste vacarul ? Si autobuzele sunt PUBLICE, nu sunt grajdul soferilor. Dece nu se respecta decenta in aspect? Au lipite in cabina soferilor si poze cu femei goale, si orice vrea ciobanul de la volan, dece? Si dece fumeaza majoritatea soferilor la volan ?