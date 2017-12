Privaţii le fură poştaşilor pâinea de la gură

Poşta Română pierde, lunar, circa patru milioane de lei din cauza nerespectării de alte firme a dreptului exclusiv pe care îl deţine până la 31 decembrie 2012, după cum a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, unul dintre asociaţii operatorului de profil Postmaster, Mihai Bălaj. „Din calculele noastre, circa patru milioane de trimiteri poştale sub 50 de grame sunt expediate lunar de alte firme, care încalcă astfel un drept exclusiv al Poştei Române, ce expiră la 31 decembrie 2012. La un tarif de un leu, suma pe care operatorul naţional poştal o pierde lunar se ridică la patru milioane de lei. În plus, aceste pierderi au loc în zona urbană, unde Poşta Română este eficientă”, a subliniat Bălaj. Ministerul Comunicaţiilor şi autoritatea de reglementare în comunicaţii, ANCOM, vor transmite autorităţilor şi instituţiilor statului o scrisoare de informare cu privire la drepturile exclusive ale Poştei Române, cerând rezilierea acordurilor care încalcă legislaţia. „După ce îi vom informa, atunci vor fi în culpă dacă nu reziliază contractele respective sau încheie contracte care încalcă monopolul operatorului poştal\", a declarat ministrul Comunicaţiilor, Dan Nica. ANCOM a aplicat, în 2011, dar şi în acest an, şase amenzi unor societăţi care au încălcat dreptul exclusiv al Poştei. Acestea sunt TCE Post SRL, Associated Group Communications SRL, Total Post Services SRL, Direct Post Services SRL, Cargo Serv Post SRL şi Did Rapid Curier Târgu Mureş. Postmaster SRL este un operator privat de servicii poştale, cu afaceri de circa 10 milioane de euro în 2011. Firma este controlată de trei persoane fizice române şi de operatorul naţional poştal din Austria, care deţine 26% din acţiunile societăţii.