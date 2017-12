Privatizarea CFR Marfă - cal troian

MUTĂRI POLITICE Numirea noului ministru al Transporturilor, după ce liberalul Relu Fenechiu şi-a dat demisia pe fondul condamnării sale în dosarul „Transformatorul”, este un nou prilej pentru Traian Băsescu să facă pe preşedintele-jucător. Premierul Victor Ponta şi USL, pe de-o parte, şi Preşedinţia, de cealaltă parte, s-au aşezat în poziţii antagonice în faţa tablei de şah. Prima mutare aparţine USL, care l-a propus pe Ovidiu Silaghi în locul lui Fenechiu. Sâmbătă, după o întâlnire cu preşedintele PNL, Crin Antonescu, al cărui partid nominalizează candidatul la portofoliul Transporturilor, Traian Băsescu a mutat... nebunul! Ar accepta „propunerea Silaghi”, pe care îl contestă de formă pentru un proces cu ANI (pe care Silaghi l-a câştigat definitiv în instanţă), însă vrea să semneze decretul de numire în funcţie numai după ce se scurge termenul maxim de interimat - 45 de zile - pe care poate să îl parcurgă premierul Victor Ponta la conducerea ministerului. Scopul declarat al acestei prelungiri a interimatului lui Ponta la Transporturi ar fi finalizarea privatizării CFR Marfă.

INTERIMAT „CU DEDICAŢIE” În urma întâlnirii, Crin Antonescu a explicat că este posibil ca, în fapt, Traian Băsescu să urmărească întocmirea unui dosar penal pe numele premierului, care să aibă ca temă centrală privatizarea CFR Marfă. La rândul său, premierul pare şi el la fel de conştient de pericolul care îl paşte. „E un joc politic a la Traian Băsescu, extrem de neserios, şi sunt îngrijorat pentru că, în ultimul timp, văd o mulţime de manifestări extrem de neserioase, şi vă accentuez: „extrem de neserioase“. În primul rând, Ministerul Transporturilor va fi efectiv condus, cum este şi acum, de secretarul de stat Ghibu. Eu semnez, dar nu am timp şi nici nu ar fi normal ca primul-ministru să se mute la Ministerul Transporturilor. Doi - CFR Marfă sau orice altceva sunt lucruri pe care oricum mi le asum, mi le-am asumat şi când era Fenechiu ministru. Totul se aprobă prin Hotărâri de Guvern, pe care le semnez ca prim-ministru. Trei - nu pot să stau decât maxim 45 de zile. Conform contractului de privatizare, la 60 de zile după semnare, trebuie plătiţi banii. Deci nu are nicio logică ideea asta că stau eu până se închide CFR Marfă“, a explicat şeful Executivului, într-o intervenţie telefonică la Antena 3. Mai mult, el a anunţat că a semnat propunerea de numire a lui Ovidiu Silaghi în funcţia de ministru al Transporturilor şi a precizat că documentul va fi transmis astăzi dimineaţă preşedintelui Traian Băsescu.

CINE PE CINE PUNE PRESIUNE La rândul său, fostul premier Adrian Năstase a subliniat că întâlnirea Antonescu - Băsescu este cusută cu aţă albă. El a declarat, ieri, pe blogul personal, că întâlnirea nu a avut o motivaţie instituţională pentru că preşedintele Senatului nu are niciun rol în procedura de nominalizare a ministrului de Transporturi. „De ce s-a întâlnit Băsescu cu Antonescu? Răspunsul e simplu: nu ştiu. Dar trebuia să se întâlnească cu el? Dacă era vorba de socializare, da, dacă era vorba de numirea noului ministru de la Transporturi, evident că nu. Preşedintele Senatului nu are niciun rol în această procedură, iar Traian Băsescu nu are ce discuta cu preşedinţii de partid despre procedura remanierii. Conform Constituţiei, cel care face propunerea de numire este premierul. Restul este bucătărie internă a USL. Şi atunci, de ce l-a invitat fostul preşedinte, Băsescu, pe Crin Antonescu la Cotroceni? Simplu, pentru a pune presiune pe premier şi a-i arăta că el poate deschide şi alte canale de comunicare cu USL”, a declarat Adrian Năstase.