Privatizarea criminalisticii, un proiect controversat

• “PRIVATIZAREA JUSTIŢIEI” • Iniţiativa legislativă a ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, care a propus ca expertizele criminalistice să poată fi realizate şi de laboratoare private acreditate, a stârnit reacţii negative în rândul poliţiştilor. Oamenii legii se tem că adoptarea proiectului de act normativ ar putea influenţa în mod negativ actul de justiţie. „Întrebarea mea în legătură cu această idee este simplă: cine va controla activitatea acestor laboratoare criminalistice private? Din punctul meu de vedere, o asemenea iniţiativă va crea haos. Să presupunem că un justiţiabil vrea să conteste expertiza efectuată de specialiştii Institutului de Medicină Legală într-un dosar. El poate să meargă la un laborator privat şi să obţină un rezultat diferit. Şi am avea două concluzii opuse. Cine stabileşte în astfel de cazuri care dintre laboratoare are dreptate? Cum se face controlul? Cred că aprobarea unui astfel de proiect de lege nu ar face nimic altceva decât să încetinească mersul proceselor”, a declarat cms. şef Adrian Rapotan, prim adjunctul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa. De aceeaşi părere este şi comandantul Poliţiei Mangalia, cms. şef Nicolae Pescaru: „Am avea de-a face cu privatizarea Justiţiei, iar acest lucru nu mi se pare normal. Nu avem niciun fel de certitudine că un laborator criminalistic privat, care efectuează o expertiză, plătită de un client, este obiectiv atunci când formulează o concluzie. Lucrurile sunt cu atât mai delicate cu cât vorbim despre expertize criminalistice ce pot influenţa viaţa unui om, rezolvarea unei crime... Nu cred că are sens să externalizăm un asemenea domeniu de activitate”. Judecătorul Ciprian Coadă, din cadrul Tribunalului Constanţa, a declarat: „Dacă se înfiinţează laboratoare de expertiză private, de ce nu s-ar crea şi instanţe private? Nu cred că o asemenea iniţiativă ar avea succes în România. Ministerul Justiţiei are deja Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarele interjudeţene în care lucrează specialişti neutri, care garantează obiectivitatea concluziilor formulate”.

• „STANDARDE EUROPENE” • Pe de altă parte, prof. univ. dr. Tudorel Butoi, psiholog criminalist, consideră că iniţiativa legislativă a Ministerului Justiţiei este oportună. „Cred că acest proiect de lege ne va aduce la standardele europene în ceea ce priveşte înfăptuirea actului de justiţie. În primul rând, pentru că nu poţi să opreşti o anchetă penală la etajul doi, atâta vreme cât la etajul trei se află laboratorul de expertiză criminalistică. Mai mult decât atât, în zona expertizelor criminalistice există un monopol al statului care mie mi se pare foarte dăunător. Dacă, spre exemplu, un laborator de stat face un abuz sau greşeşte, care e alternativa? Vorbim despre specialişti care îşi desfăşoară activitatea în laboratoare private, foarte bine dotate. Despre oameni bine pregătiţi care nu pot fi bănuiţi că ar admite imixtiuni ce ar putea deturna concluziile expertizelor pe care le fac. Din punctul meu de vedere, cu cât nivelul apărare – acuzare este arbitrat precis, mai ridicat, acest lucru implicând oameni de ştiinţă care să efectueze expertize profesioniste, cu atât şansele ca adevărul să iasă la iveală cresc. Se poate discuta despre înfăptuirea actului de justiţie în momentul în care perdantul realizează că adevărul nu se află de partea lui”, a declarat prof. univ. dr. Tudorel Butoi.

• „MONOPOL ELIMINAT” • În prezent, în România există doar două instituţii care funcţionează în sistem public şi sunt autorizate să efectueze expertize criminalistice. Este vorba despre Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (INEC), subordonat Ministerului Justiţiei şi Institutul de Criminalistică, aflat în „parohia” Inspectoratului General al Poliţiei Române. Unul dintre argumentele aduse în favoarea proiectului de lege vizează numărul redus al experţilor care lucrează în aceste instituţii. „Consecinţa acestei situaţii este durata prelungită a procedurilor penale”, se arată în expunerea de motive. Proiectul de lege a fost deja trimis spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), urmând ca de acolo să ajungă la Guvern şi apoi în Parlament. “Monopolul instituţiei statului va fi în acest fel eliminat. Justiţiabilii vor putea, după adoptarea legii, să apeleze la orice laborator privat de expertiză”, a declarat Cătălin Predoiu, în cadrul unei conferinţe de presă. Pentru ca o asemenea iniţiativă să poată fi pusă în aplicare, sunt necesari mai mulţi paşi. Cele mai importante etape ar fi liberalizarea activităţii de expertiză criminalistică, stabilirea unor condiţii de autorizare a laboratoarelor private, asigurarea independenţei acestora faţă de autorităţi sau desemnarea unor condiţii de valabilitate a rapoartelor de expertiză efectuate în sistem privat. Nu în ultimul rând, stabilirea unui plafon maximal al taxelor, în aşa fel încât accesul cetăţenilor la acest mijloc de probă să nu poată fi îngrădit de costurile prohibitive.