Privatizări în ciuda lui Ceaşcă

Cum s-a desfăşurat privatizarea companiilor de stat din România? Pe scurt, „miresele frumoase s-au măritat şi unele n-au făcut partide foarte bune“, spune consilierul guvernatorului BNR Adrian Vasilescu, care arată că cel mai bun deal l-a făcut Banca Comercială Română, preluată de Erste cu peste trei miliarde euro. „În perioada 2004 - 2008 au intrat în România cam 20 miliarde euro pe an. Sigur că banii ăştia au ajuns pe multiple căi. Au venit pentru privatizare, un fenomen cu care ne-am bătut noi în toţi anii ăştia de tranziţie. Dacă ar fi înviat Ceauşescu şi ar fi văzut că pentru dragul lui combinat de la Galaţi s-au luat 300 milioane euro şi pentru BCR trei miliarde, ar fi murit pentru a doua oară“. El menţionează că, după perioada de boom, în care românii plecaţi în străinătate trimiteau câte 6 - 7 miliarde euro pe an, „dintr-o dată a căzut ghilotina, iar fondurile care veneau de peste graniţe n-au mai intrat“: „România n-a avut decât o şansă în acel moment - să apeleze la împrumutătorii internaţionali. În condiţiile în care eram ţară membră a Uniunii Europene, nu mai puteam să apelăm la FMI direct, ca înainte. De această dată, relaţia a fost via UE şi contractul s-a făcut cu trei instituţii - Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială“.