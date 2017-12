Noul an aduce în Sănătate privatizări peste privatizări. Deja se apreciază a fi un an dificil, asta pentru că, la numai cinci ani de la schimbarea Legii sănătăţii, aceasta este schimbată din nou. Dacă în 2006 miza era legea spitalelor pentru eliminarea conflictelor de interese, acum miza este privatizarea, cea a serviciilor de ambulanţă, a spitalelor şi a caselor de asigurări de sănătate. Aşa cum deja s-a anunţat, casele de asigurări de sănătate publice vor dispărea, iar locul lor va fi luat de casele private, care se interpun între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi funizorii de servicii medicale. De asemenea, statul renunţă la monopolul asupra sistemului de urgenţă, pe care îl deschide privaţilor. La fel şi în cazul spitalelor, care se pot transforma în fundaţii sau societăţi comerciale unde angajaţii vor putea primi mai mulţi bani decât este prevăzut acum în grila de salarii. De asemenea, oamenii vor fi puşi la plăţi peste plăţi. Deşi sunt asiguraţi, ei vor trebui să scoată din buzunar anumite sume sub formă de coplată, iar din banii alocaţi obligatoriu pentru asigurările de sănătate vor primi un pachet minim de servicii medicale. Vor mai mult, vor plăti mai mult şi tot aşa… Listele de medicamente vor fi şi ele regândite, la fel ca şi programele naţionale de sănătate, unde de pe acum se anunţă surprize, evident în defavoarea asiguraţilor, fiind făcute precizări că românii sunt trataţi cu medicamente mult prea scumpe.