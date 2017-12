Priviri din spatele „Măștii”

Frumusețe, armonie, proporții, forme, lumini și umbre, amploare. În aceste cuvinte ar putea fi descrisă „Masca”, ampla expoziție temporară, deschisă în această perioadă, la Muzeul de Artă Constanța.

„Mask 2015” este rod al creației artistului plastic Florin Stoiciu, conferențiar la Universitatea de Arte din București, care, în cele 100 de lucrări care alcătuiesc această expoziție, oferă spre contemplare imagini ale feminității, nuduri care demonstrează că autorul lor este un bun cunoscător al anatomiei artistice. Masca - stilizată, abia perceptibilă - este omniprezentă în lucrările lui Florin Stoiciu, sugerând taina, ceea ce este ascuns, masculinitatea în contradicție cu ceea ce este evident, cu feminitatea și cu nuditatea, care, deși la prima vedere pare explicită, are nota sa de mister.

O EXPOZIȚIE ITINERANTĂ „„Masca“ are o istorie mai lungă, din anii '90. Însă ceea ce vedeți acum are la bază un proiect de acum un an: să pot itinera o expoziție la muzeele din țară. Am reușit până acum să expun la Muzeul de Artă din Tulcea, la Casa Goangă din Brăila, la Muzeul de Artă Vizuală din Galați și acum la Muzeul de Artă din Constanța. Apoi, sper să expun în partea de vest a țării”, a spus conf. univ. dr. Florin Stoiciu. La Constanța, artistul nu a venit doar cu „Măștile”, ci și cu creațiile celor doi invitați ai săi, care i s-au alăturat în acest proiect: ceramistul Ovidiu Ionescu și sculptorul Costel Iacob.

„EU FAC IMAGINILE, CEILALȚI VIN ȘI-ȘI CONSTRUIESC POVEȘTILE” „De fiecare dată, la o manifestare expozițională, am unul sau doi invitați. În cazul acesta este vorba despre doi foarte buni profesioniști în artele vizuale, ca să nu spun că unul este ceramist și celălalt sculptor - nu-mi place departajarea respectivă, deoarece eu însumi, în expoziția aceasta, sunt și gravor, și pictor -, Ovidiu Ionescu, lector la Universitatea de Arte din București, la Facultatea de Artă Decorativă și Design, și Costel Iacob, care este un sculptor cunoscut în țară. Împreună am reușit să creăm o altă atmosferă muzeală, care să meargă spre normalitatea lucrului bine făcut, care să mulțumească vizitatorii, pentru că eu spun de fiecare dată: „Eu fac imaginile, ceilalți vin și-și construiesc poveștile”“, a spus Florin Stoiciu.

Constănțenii iubitori de artă se pot întâlni cu Florin Stoiciu și cu invitații săi pe 20 mai, la Muzeul de Artă, atunci când este programat finisajul expoziției, care s-a deschis pe 24 aprilie.

„Legătura mea cu „Masca”, în calitate de invitat, sunt mai multe lucrări, dintre care două mai recente fac parte dintr-un ciclu mai amplu. Eu am preluări după natură, elemente din zona acvatică, preluări de formă negativ-pozitiv, transpuneri în porțelan”, a spus lect. univ. dr. Ovidiu Ionescu.

„Sunt surprins de forța lui Florin Stoiciu, nu de cantitatea lucrărilor, ci de calitatea lor. Cred că este una dintre expozițiile mari găzduite de acest muzeu”, a apreciat și cunoscutul grafician Aurel Bulacu.