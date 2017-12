Prizonier sub un mal de pământ

A vrut să câştige un ban necinstit şi a ajuns pe patul de spital! Este vorba despre un tânăr de 31 de ani, din Cuza Vodă, care s-a dus cu mai mulţi prieteni la fosta groapă de gunoi ecologică din Ovidiu, pentru a fura fier vechi. În timp ce căutau printre mormanele de gunoaie, el a fost prins sub un mal de pământ. Ţipetele sale au fost auzite de cei care îl însoţeau. Ei au sărit să-l ajute şi au sunat la 112. În zonă au ajuns în scurt timp poliţia din Ovidiu, un echipaj de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea” şi o ambulanţă. „Ne-am deplasat la locul intervenţiei cu o autospecială pentru scoaterea unei persoane îngropate sub un mal de pământ. Când am ajuns, victima fusese scoasă de persoanele din apropiere şi am transportat-o cu targa mobilă până la ambulanţă”, a declarat plutonierul adjutant şef Alexandru Mandache din cadrul ISU „Dobrogea”. Potrivit anchetatorilor, victima a fost identificată ca fiind Ion Florescu. „Îşi câştigă existenţa prin furtul de fier vehi, pe care ulterior îl valorifică la centrele specializate. E prima dată când se întâmplă aşa ceva. Prietenii cu care era aici au fost cei care ne-au anunţat”, a declarat ag principal Ionel Bâtlan, din cadrul Poliţiei Ovidiu. Tânărul s-a ales cu o mână şi cu un picior rupte şi a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, pentru îngrijiri medicale.