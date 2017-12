Probă practică pentru permisul auto, şi la Cernavodă

De la sfârşitul aceste luni, cernăvodenii care doresc să obţină permisul auto nu mai trebuie să se deplaseze la Constanţa sau la Medgidia pentru a susţine proba practică a examenului. Şeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, cms. şef Romeo Tecău, a declarat că legislaţia din domeniu a fost modificată de curând. „Mai nou, poate fi susţinută proba practică şi în oraşe, nu numai în municipii, cu condiţia să fie îndeplinite toate condiţiile de infrastructură rutieră: treceri de pietoni, semafoare, sensuri giratorii, iar la Cernavodă, la fel ca şi la Medgidia, sunt îndeplinite toate condiţiile. Urmează ca echipaje din cadrul serviciului nostru să se deplaseze la Cernavodă, conform programării ce se va efectua la solicitarea şcolilor de şoferi“, a declarat Tecău. Prin urmare, proba practică de conducere a autovehiculelor din categoria A şi subcategoria A1 se va susţine în poligoanele special amenajate din municipiul Constanţa, incinta RATC, şi Cernavodă - str. Canalului (zona PT19). Verificările aptitudinilor şi ale modului de comportament în trafic pentru categoria B, BE, C, CE, D, DE şi subcategoriile B1, D1, D1E se vor desfăşura pe trasee din Constanţa, Medgidia şi Cernavodă, stabilite de către Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa. Tecău a mai spus că orice administraţie locală care are mai multe cereri venite din partea şcolilor de şoferi, unde sunt îndeplinite şi condiţiile de infrastructură rutieră, poate solicita ca proba practică a examenului auto să fie organizată pe raza sa teritorială.