Probele încropite de DNA împotriva lui Mazăre, făcute praf de Înalta Curte

06:42:56 / 23 Mai 2014

Girondinii de la Telegraf.

Chiar daca multi ,,justitiari''sunt gabjiti ca fiind corupti,primarul Mazare trebuie luat ca atare ,adica nevinovat.Daca DNA-ul ,,incropeste''niste probe sa-i fie rusine.In aceasta situatie discreditarea este in curtea DNA-ului si cresterea increderii in primarul Mazare este la el in basca.Inteleg ca mass-media respectiv acest articol are afinitati si incearca si putina, daca nu chiar mai multa, manipulare dar ....Sa stii ca si sucitul mintilor se face cu oarece stiinta,schepsis,altfel este ca si cum ai da cu batul in balta.Nedumerirea mea este ,legat de topica acestui titlu si continutul articolului care incepe cu sageti trase spre Presedintele Basescu si, in loc sa-l incrimineze cu ceva il victimizeaza.Adica ,te face sa -l compatimesti ca in tarisoara asta in care este presedinte justitia este de tot rasul.Daca domnul primar Mazare a scapat de urmarire,ca probele au fost ,,incropite'' acest lucru este o rusine pentru justitie in primul rand si un ,,vai de noi''pentru pulime.Dar trebuie sa ramanem cu convigerea ca legile nu creaza moralitate ;cel mult ele pot sta marturie lipsei de moralitate.