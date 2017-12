Probele scrise de la bacalaureat încep mâine

Probele scrise de la bacalaureatul de toamnă încep mâine, cu testul la limba şi literatura română, care va fi susţinut de peste 39.000 de candidaţi, pentru care au fost pregătite două tipuri de subiecte, pentru profilul umanist şi respectiv cel real.

Pentru susţinerea testului la limba şi literatura română s-au înscris 39.091 de candidaţi, dintre care 29.616 au absolvit clasa a XII-a în acest an, iar 9.475 sunt din promoţiile anterioare, potrivit Ministerului Educaţiei. Proba se va desfăşura în 208 centre de examen, iar lucrările vor fi evaluate în 76 de centre. Absolvenţii vor avea, în funcţie de profilul şi filiera pe care le-au urmat în învăţământul liceal, două tipuri de subiecte. Astfel, absolvenţii filierei teoretice - profilul umanist şi cei ai filierei vocaţionale - profilul pedagogic, vor avea acelaşi tip de subiecte, iar absolvenţii filierei teoretice - profil real, ai filierei tehnologice şi ai filierei vocaţionale vor primi alte tipuri de subiecte. Probele scrise vor continua marţi cu examenul la limba şi literatura maternă, miercuri cu proba obligatorie a profilului şi vineri cu proba la alegere a profilului şi specializării. Pentru proba scrisă la alegere a profilului şi specializării s-au înscris 39.369 de absolvenţi. Cei mai mulţi au ales să dea testul la biologie (25.134), iar celelalte opţiuni s-au îndreptat spre geografie (9.139), fizică (2.169), chimie (1.535), logică (425), informatică (317), sociologie (248), psihologie (181), economie (162) şi filosofie (59). Un număr ridicat de candidaţi se înregistrează şi la proba obligatorie a profilului - 36.228 absolvenţi, dintre care 31.845 la Matematică şi 4.383 la Istorie. La examenul scris pentru Limba şi literatura maternă s-au înscris 1.002 candidaţi, dintre care 953 la limba şi literatura maghiară, 42 la limba şi literatura germană, trei la limba şi literatura slovacă, doi la limba şi literatura ucraineană şi câte unu la limba şi literatura sârbă, respectiv limba şi literatura croată. Rezultatele vor fi afişate în 1 septembrie, până la ora 12.00 şi în aceeaşi zi vor putea fi depuse contestaţiile, între orele 12.00 şi 16.00. Contestaţiile vor fi soluţionate în 2 şi 3 septembrie, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe 4 septembrie. Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a solicitat duminică, într-o videoconferinţă la care au participat inspectorii şcolari generali, președinţii comisiilor judeţene de examen şi membrii Comisiei Naţionale de Bacalaureat, ca toţi cei implicaţi în organizarea şi desfășurarea examenului să respecte strict regulamentele şi să aibă toleranţă zero faţă de orice tentativă de fraudare. La a doua sesiune a examenului de bacalaureat, care a început în 18 august, cu probele orale, s-au înscris în total 63.323 de absolvenţi, dintre care 42.121 din promoţia 2013-2014, iar 21.202 din promoţiile anterioare. În urma sesiunii din vară a bacalaureatului, 59.265 de candidaţi au fost respinşi. La bacalaureatul din vara acestui an au fost înscrişi 161.682 de absolvenţi ai clasei a XII-a, cei mai puţini din ultimii 10 ani. Dintre ei, la examen au fost prezenţi doar 151.311. Din totalul celor prezenţi, 91.771 (60,65 la sută) au promovat, iar 59.265 au fost respinşi. Analizând rezultatele celor care au fost respinşi, rezultă că 10.900 au luat la probe note peste 5, fără a obţine însă media generală 6 pentru a promova examenul. Pe filiere, ponderea absolvenţilor care au promovat este următoarea: filiera teoretică - 77,2%, filiera vocaţională - 67,8% şi filiera tehnologică - 38,7%. La sesiunea de toamnă din 2013, doar 21,5 la sută dintre candidaţi au promovat examenul, respectiv 15.592 de candidaţi din totalul celor 72.476 care au fost prezenţi la examen. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012, promovabilitatea a scăzut cu patru puncte procentuale. Procentul elevilor care au promovat examenul naţional de bacalaureat din 2012 (sesiunea august-septembrie), după soluţionarea contestaţiilor, a fost de 25,49. Comparativ cu rezultatele din sesiunea a bacalaureatului din 2011, se constată o majorare a ratei de promovare cu 5,07 la sută. Absolvenţii de liceu promovează examenul de bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, la care rezultatele nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea; au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Candidaţii nu pot intra în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoşe sau poşete, acestea urmând să fie lăsate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia de bacalaureat. Cei care refuză să lase aceste obiecte în sala stabilită de comisia de bacalaureat nu vor fi primiţi în examen. De asemenea, candidaţii nu pot intra în sala de examen cu manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Aceştia nu pot avea asupra lor nici telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare, ce permite conectarea la internet sau la reţele de socializare şi care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu persoane din exterior. Încălcarea acestor reguli va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi "eliminaţi din examen", fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceştia nu mai pot participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.