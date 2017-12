Problema arieratelor rămâne încă nerezolvată

Achitarea arieratelor de către autorităţile locale este unul dintre principalele angajamente asumate constant de România în negocierile cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi nerespectat de fiecare dată. Şi asta pentru că primăriile nu au resursele financiare pentru a-şi achita la timp datoriile mai mari de 90 de zile către debitori. În ultimele luni însă, Guvernul a căutat soluţii pentru ca şi acest angajament asumat în faţa FMI să fie unul care să încline balanţa în favoarea României. Cu toate acestea, premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că problema arieratelor nu este rezolvată, arătând însă că aceasta poate avea un final mulţumitor până la sfârşitul lui iunie, când se reuneşte boardul FMI.

SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII?! Întrebat dacă are garanţia că scrisoarea de intenţie va intra în boardul FMI şi va trece în bune condiţii, aşa cum a declarat vicepremierul Daniel Chiţoiu, Ponta a răspuns: „Nu are nimeni o asemenea garanţie. Chiţoiu îşi doreşte aşa ceva şi e normal, pentru că e ministru de Finanţe“. Ponta a declarat că, în momentul de faţă, România nu îndeplineşte criteriul, dar că acesta trebuie îndeplinit până în iunie şi că, în caz contrar, acordul cu Fondul nu va intra în boardul instituţiei financiare. Acordul cu FMI expiră în vara acestui an, iar autorităţile de la Bucureşti şi-au propus să încheie o nouă înţelegere financiară. Guvernul a decis, săptămâna trecută, să ridice, în regim de urgenţă, limita împrumuturilor pe care autorităţile locale le pot contracta pentru arierate, la 800 milioane lei, revenind astfel la plafonul decis iniţial, dar redus ulterior, când a încercat să impună pe plan local ordinea de cheltuire a banilor din TVA şi impozit. Amintim că, la începutul acestui an, Guvernul a decis, conform înţelegerii cu FMI, că autorităţile locale care înregistrează arierate la 31 ianuarie 2013 vor fi obligate să reducă volumul datoriilor cu cel puţin 85% în termen de două luni, până la 31 martie, în caz contrar Trezoreria urmând să limiteze plăţile care pot fi efectuate din contul acestora.