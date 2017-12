Problema drumului de acces al cartierului “Boreal”, departe de a fi rezolvată

Directorul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Constanţa, Jean-Paul Tucan, a abordat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, problema dezvoltatorilor imobiliari care au construit ansambluri rezidenţiale lîngă drumurile europene şi care au realizat drumuri de acces ilegale. Cu acest prilej, el a făcut un studiu de caz pe ansamblul rezidenţial “Boreal”, al cărui drum de acces a fost blocat săptămîna trecută. “Au venit diverşi dezvoltatori imobiliari care şi-au împărţit terenurile şi s-au gîndit să facă afaceri. În aceste condiţii, pe drumul european Constanţa – Ovidiu, traficul a crescut foarte mult. Pentru că proiectanţii nu s-au gîndit de la început să facă drumuri colectoare, dezvoltatorii au găsit acum soluţii de compromis ieftine. Este normal, ei caută profitul Şi eu aş fi făcut la fel dacă mă aflam în poziţia lor. Avem mai multe probleme în cazul acestor ansambluri rezidenţiale: de proiectare, de nerespectare a legii, de interes punctual şi de prostie. Aceasta nu este numai problema ansamblului rezidenţial “Boreal”, care a fost intens mediatizată. O astfel de problemă este întîlnită şi în alte judeţe ale ţării”, a declarat Jean-Paul Tucan. El a adăugat că între Constanţa şi Ovidiu se va dezvolta, în următorii ani, un cartier de patru ori mai mare decît cartierul Tomis Nord, ceea ce înseamnă că traficul în zonă va creşte alarmant. “Cu toate acestea, nu vom putem limita viteza, pentru că este vorba de un drum european şi mulţi dintre şoferi se grăbesc, pentru că sînt în tranzit. În România toţi îşi fac case pe drumurile europene”, a mai spus directorul DRDP. El a adăugat că în dreptul ansamblului “Boreal” se formase un punct negru, în care se puteau produce oricînd accidente rutiere grave. “Am identificat 27 de astfel de puncte negre pe regională. Este vorba despre puncte periculoase în care mor oameni”, a precizat Tucan, adăugînd că alte puncte periculoase din judeţ se află în localitatea Lazu, la Eforie şi în dreptul podului de la Ovidiu. Revenind la cazul ansamblului rezidenţial ”Boreal”, Tucan a precizat că a purtat o corespondenţă stufoasă cu reprezentanţii firmei Impact, administratorul complexului, dar că nu s-a ajuns încă la consens. ”Le-am propus celor de la Impact să pună parapet lestabil care se umple cu apă. Este singura şansă ca eu să deblochez drumul de acces, dar reprezentanţii companiei mi-au spus că nu au buget pentru acest lucru, pentru că bugetul se aprobă multianual. Oricum, aceasta este o soluţie provizorie. Am identificat şi alte soluţii. Am putea pune parapet metalic pe mijlocul străzii şi astfel am putea să îi împiedicăm pe şoferi să taie linia continuă. O altă soluţie, şi cea mai viabilă, este ca toţi dezvoltatorii din zonă să se înţeleagă între ei şi să îşi facă drumuri colectoare ca în orice ţară civilizată, care să adune traficul din toate cartierele rezidenţiale şi să îl descarce în sensuri giratorii. Drumurile colectoare ar trebui să aibă două benzi, să fie construite pe ambele sensuri de mers şi să fie despărţite de drumul european de o zonă de protecţie verde. Acesta este lucru pe care l-am sugerat dezvoltatorilor”, a spus Tucan, adăugînd: ”Trebuie să educăm dezvoltatorii să îşi gîndească proiectele nu doar în funcţie de propriile interese. Trebuie să gîndească zonal, nu punctual.” El a adăugat că, în scurt timp, pe relaţia Constanţa – Ovidiu vor fi construite trei sensuri-giratorii. “La unul dintre ele am început deja lucrările. Noi nu gîndim soluţii pentru dezvoltatori, ci pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei”, a încheiat directorul DRDP.