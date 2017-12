Problema traficului în zona Cernavodă, pe ordinea de zi a Conferinţei NEWADA

Prima fază a Proiectului NEWADA (Reţeaua Administraţiilor de Căi Navigabile pe Dunăre), ai cărui parteneri sînt Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile“ (CN ACN) şi Compania Naţională „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ (CN AFDJ), se va finaliza în perioada martie - aprilie 2008, prin pregătirea propunerilor privind grupele de lucru şi temele abordate de proiect. La lucrările Conferinţei NEWADA, desfăşurate în perioada 7 - 8 februarie la Viena şi organizate de compania Via Donau, a participat o delegaţie a CN ACN, alături de alţi reprezentanţi ai administraţiilor de căi navigabile din Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia, Germania şi Bulgaria. Din partea României, ACN şi AFDJ sînt companiile care vor participa la implementarea Proiectului NEWADA. Conferinţa a fost organizată în ideea demarării proiectului ce va fi finanţat de către UE, în cadrul programului South-East Europe Programme 2007 - 2013. Proiectul presupune crearea unei reţele - din care să facă parte instituţiile responsabile cu administrarea şi menţinerea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre - care să aibă ca scop armonizarea activităţilor şi a planurilor de acţiune ale acestora, schimbul de experienţă şi bune practici, precum şi dezvoltarea unor acţiuni specifice. Discuţiile s-au structurat pe mai multe teme, printre care: hărţile electronice, schimbul de date, hidrografia, strangulările de trafic şi mediul înconjurător. Referitor la strangulările de trafic, discuţiile au punctat aspecte diverse: natura şi definirea strangularilor de trafic, întreţinerea căilor navigabile, metode de lucru, compararea modurilor de transport şi armonizarea informaţiilor. „Reprezentantul ACN a deschis discuţiile în ceea ce priveşte strangulările de trafic, vorbind despre zona Cernavodă şi depunerile de aluviuni care îngreunează traficul, lucru cunoscut şi de statisticile austriece. În cadrul dezbaterilor, s-a concluzionat că dragajul nu este o soluţie pe termen lung şi s-a înaintat ideea creării unor modele pentru stabilirea soluţiilor durabile în acest caz“, a declarat directorul general al CAN, Ovidiu Cupşa. Primul draft de proiect se va transmite de către Via Donau administraţiilor de căi navigabile din centrul şi estul Europei la mijlocul lumii martie, urmînd ca, pe baza comentariilor primite, să definitiveze întreaga documentaţie, care va fi înaintată în cursul lunii iunie, spre selecţie, către Comisia Europeană.