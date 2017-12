Problema UMC - candidați slab pregătiți și dezinteresați?

10:49:41 / 12 Februarie 2015

Vast proiect

dlui SL dr. Iordanoaia: Stimate domn, circulă pe Facebook o postare denumită "Comunicat de presă", și cum-necum a ajuns respectivul mesaj să fie citit și de către mine, deși nu-mi este adresat direct. Este vorba despre demersul dvs. în care începeți ceea ce ați numit "campanie de informare" în vederea alegerilor pentru funcția de Rector al UMC. Cum spuneam, deși mesajul nu mi se adresează direct, consider că, implicat fiind în domeniul de shipping/navigație, îndrăznesc să vă abordez pe această cale, pentru că sînt convins că unele lucruri pe care le am de spus v-ar putea stîrni interesul. Mă numesc Florin Oniga și sînt șef-mecanic maritim. Am absolvit IMMB în anul 1987 și de atunci încoace îmi fac meseria pentru care m-am pregătit, pe mare. N-am avut plăcerea să vă cunosc personal, în schimb cunosc și am de-a face aproape continuu cu absolvenți ai școlii al cărei Rector vă pregătiți să deveniți. Acesta este de fapt motivul abordării mele: situația absolvenților români de învățămînt de marină, și în mod particular a celor care ajung la navă, locul de muncă pentru care s-au "pregătit" cîțiva ani de zile. În mod intenționat, evident, am pus ghilimelele de mai sus, cred că bănuiți deja de ce, mai ales că în Comunicatul dvs. faceți o scurtă referire la situația și "pregătirea" absolventului generic de UMC, mai mult sugerate decît explicite. Îmi permit să dezvolt puțin, pentru că situația este destul de jalnică, și, repet, o spun din poziția celui care face parte din sistem și lucrează zilnic cu onorabilii pomeniți mai sus. Stimate domn! Cu toate bunele dvs. intenții, atîta timp cît absolventul UMC vine la navă în chip de tabula rasa, scopul școlii dvs., de a pregăti ofițeri de marină, nu va fi niciodată atins. Va rămîne, așa cum este acum, o firmă care face bani. Tinerii care vin la navă după ce absolvă UMC, sînt, în marea lor majoritate, (foarte) slab pregătiți din punct de vedere teoretic. Nu știu carte. Nu au pe ce construi. Nu au pe ce pune baza cunoștințelor practice pe care le acumulează la navă. Cadetul de punte nu știe cîte grade are cercul. Din această cauză el nu știe să adună și să scadă grade, minute, secunde de meridian. Cadetul de mașini nu știe să explice un ciclu de funcționare al unui motor în 2 sau 4 timpi. El nu știe că navele maritime nu au în dotare motoare în… 3 timpi, dacă cumva s-o fi inventat așa ceva pînă acum. Cadetul electrician nu știe care este diferența între legătura în serie și cea în paralel. Aceste simple exemple nu sînt metafore, chiar așa se întîmplă, sînt fapte reale, iar și iar. Exemplele de mai sus se referă la cunoștințe elementare, sper că sînteți de acord. Nu mai vorbim de lucruri mai complexe, derivate din cunoștințele de bază. Universitatea "de lux" la care faceți referire este cel puțin o metaforă reușită, asta dacă dăm dovadă de puțin simț al umorului și o privim în registru comic. Să fim onești, la UMC nu vine un absolvent de Mircea din Constanța. Acela este excepția. Vin tineri cu un imaginar alterat de vise de îmbogățire peste noapte (apropo, salariile la care faceți dvs. referire sînt, din nou, excepția, e vorba de salarii la unele nave specializate, unde nu ajunge oricine, oricum, o parte infimă din cei peste 100 de absolvenți pe care-i scoateți anual pe bandă rulantă. Salariile noastre sînt, într-adevăr mult deasupra mediei salariilor din România, dar nu la nivelul pomenit de dvs.). Paranteza cam lungă, deci revin la candidatul student UMC. Vin aici, în marea lor majoritate tineri care nu au cunoștințe elementare din școala pe care tocmai au absolvit-o, iar odată deveniți studenți, la fel, nu au pe ce construi, nu au cum, nu au cu cine, nu-și dau interesul și se pare că nici profesorii nu o fac. O spun perfect responsabil, pentru că eu îi întreb la navă: cum de nu știi asta și asta? Știți ce-mi răspund? "Nu prea am fost la cursuri". "De ce?". "Păi, inițial, mi-am dorit să învăț, dar cînd mă duceam la cursuri, nu venea profesorul, apoi a devenit o obișnuință". Deci, un întreg lanț al slăbiciunilor, în care sînt implicați deopotrivă, studenții și profesorii. Altă întrebare: "cum ai trecut atîtea examene?". Răspunsul îl bănuiți, cred: "am dat șpagă"! Pînă prin anii 2000, veneau la navă tineri destul de bine pregătiți, mai știau cîte ceva, aveau pe ce construi, probabil sistemul funcționa ca urmare a unei inerții datorate perioadei într-adevăr febrile dinainte de '89. Cînd, într-adevăr, se făcea carte. Cei nechemați, hahalerele, rămîneau repetenți în primii doi ani, nu puteau trece de furcile caudine ale unui Rican, Memet, Szabo, Cota, Darie & Co., fie-le respectul veșnic. Șpagă la aceștia? Misiune imposibilă. În anul III ajungeau doar cei care meritau. Cum e situația, în comparație, în școala dvs.? Nu cunosc UMC, dar îi cunosc absolvenții și de aceea n-am o părere bună despre școala dvs. "de lux". Sistemul de învățămînt de marină (și nu numai, dar mă refer doar la ce mă simt competent) este o enormă formă fără fond. Ce reprezintă acel "Masterat"? Cum poți aprecia un cadet absolvent de "master", care vine la navă și-ți spune că el nu știe și nici nu are nevoie să știe cum se ia un relevment, ce înseamnă "tambuchi" și de ce uleiul de cilindri trebuie să conțină substanțe bazice. Deci observăm aici și o problemă de atitudine. Non-marinărească. Și nu sînt singurul care face astfel de aprecieri. Sîntem, șefi de departamente, obligați, prin fișa postului, să dăm calificative lunare acestor tineri. Nu cred că la ora actuală veți găsi, din partea vreunui navigator responsabil, român sau străin, păreri bune prea multe. Acelea, repet, reprezintă excepția. Nu vă cunosc personal, dar cu riscul de a mă acuza de păreri preconcepute, îmi permit să vă spun că dacă mi-ați spune că în calitatea dvs. de cadru didactic UMC n-ați luat vreodată șpagă de la studenți, nu v-aș crede. Îmi cer scuze pentru aparentele acuzații, dar ele se datorează competențelor de care fac dovadă absolvenții dvs. Eu vă doresc succes în demersurile dvs. electorale, dar dacă într-adevăr vă doriți să schimbați în bine situația cadetului român, va trebui să-l învățați carte, să fiți necruțători cu cei cărora cartea nu le trezește interesul, la fel cu cei care dau și/sau iau șpagă. Gîndiți-vă că la ora actuală, 83% din accidentele grave (morți, răniți, pierderi imense materiale etc.) care se petrec pe mare au la bază eroarea umană. Aceasta, în mare parte, se datorează lipsei de cunoștințe. Dacă ajungeți Rector, nu mai lăsați să vină la navă loaze, nu mai țineți în anturajul dvs. academic profesori care iau șpagă. Vast proiect! Cele bune, Florin Oniga/șef-mecanic maritim