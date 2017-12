Probleme de efectiv pentru Viitorul

FC Viitorul Constanţa este cu siguranţă una dintre echipele din liga secundă cu cele mai mari probleme de efectiv din acest retur. După ce Banoti, Hertu şi Evdochim s-au operat la genunchi şi doar primii doi mai au şanse de a reveni în acest retur, se părea că în atac greul va fi dus de Pantelie, R. Lupu, Sin, Chiţu şi Şt. Sandu. Din păcate, au apărut noi probleme medicale, Pantelie, Şt. Sandu şi, mai nou, Sin, fiind incerţi pentru meciul de sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, în etapa a 22-a a Seriei I, cu Dunărea Galaţi. Tot incert este şi portarul C. Popa, în timp ce A. Chiţu va reveni în primul “11“ tot după o accidentare. Alţi trei jucători, Cârstocea, Benzar şi Gavra au revenit joi noapte de la Timişoara şi timpul de recuperare din punct de vedere fizic este destul de scurt. „Toate aceste probleme ne fac să avem un lot redus, însă eu cred în aceşti băieţi şi sper ca jucătorii care vor intra pe teren să facă totul pentru a obţine cele trei puncte. Mereu apelăm la jucătorii tineri, dar şi ei sunt angrenaţi de multe ori în alte competiţii (n.r. - CN de juniori)“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel. Tehnicianul Viitorului ştie însă de ce are nevoie echipa pentru a învinge sâmbătă: „Dacă vom fi pragmatici şi dacă vom juca ceea ce ştim şi ne vom respecta principiile, putem câştiga. Dunărea Galaţi este o echipă puternică, solidă, care stă bine în teren. Cu siguranţă vom avea un meci greu. Terenul s-ar putea să-i avantajeze pe oaspeţi, dar dacă noi vom reuşi să ne impunem jocul, putem câştiga pe orice teren“. După o perioadă în care nu a reuşit să îşi treacă numele pe tabela marcatorilor, Aurelian Chiţu speră să spargă gheaţa sâmbătă. „Va fi un meci special pentru că vrem să ne luăm revanşa pentru eşecul din tur. Am avut o perioadă mai puţin bună, însă sper să-mi fi revenit şi să-mi ajut echipa să câştige“, a declarat Chiţu.