Probleme de sănătate frecvente care pot apărea în vacanţă

Organismul reacţionează în moduri diferite la schimbările de rutină, iar plecarea în vacanţă, ca orice rupere de ritm, poate declanşa anumite afecţiuni uşoare, care însă trebuie tratate la timp, potrivit dailymail.co.uk. Călătoriile cu avionul pot declanşa dureri de dinţi, chiar dacă, recent, persoana care călătoreşte nu a avut probleme stomatologice. "Din cauza schimbărilor de altitudine, mici pungi cu aer se acumulează în interiorul plombelor sau în carii. Acest aer are o presiune diferită de cea a cabinei avionului, ceea ce provoacă durere", a explicat Luke Cascarini, chirurg oral la BMI The Sloane Hospital. Cei care pleacă în vacanţă sunt sfătuiţi să facă un control stomatologic înainte, pentru a vedea dacă nu au nevoie de plombe. Deşi durerea ar trebui să dispară la câteva ore după aterizare, consultaţi de urgenţă un stomatolog dacă durerea persistă. Zborurile lungi încetinesc tranzitul intestinal, iar acest fenomen, asociat cu deshidratarea din timpul călătoriei, duce la constipaţie. Pentru prevenirea constipaţiei, mâncaţi moderat şi, de preferat, alimente care conţin fibre, fructe şi legume, evitaţi consumul de alcool şi hidrataţi-vă corespunzător. Cercetătorii olandezi au descoperit că aproximativ o persoană din 30 se îmbolnăveşte, sub o formă sau alta, imediat ce încetează să mai muncească şi încep să se relaxeze, fenomen cunoscut sub denumirea de "boală a timpului liber". Una dintre explicaţii este aceea că, în timp ce lucrăm, organismul nostru produce constant hormoni ai stresului, cum ar fi adrenalina, care combate infecţiile în perioadele de activitate intensă - ca reacţie de tipul "luptă sau fugi" la situaţii stresante. Însă în momentul în care începem să ne relaxăm, devenim vulnerabili la virusurile şi bacteriile din mediul înconjurător. Temperaturile ridicate expun diabeticii dependenţi de insulină unui risc mai crescut de hipoglicemie - provocată de scăderea nivelului de zahăr din sânge, proces cauzat de dilatarea vaselor de sânge în timp ce organismul încearcă să regleze temperatura. Medicii recomandă persoanelor diabetice care pleacă în vacanţă să îşi monitorizeze regulat glicemia, dacă temperatura depăşeşte 25 de grade Celsius.