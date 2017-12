Probleme defensive pentru FC Farul

Cu două săptămâni înaintea debutului Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa se află în continuare în căutarea celei mai bune formule de start. Constănţenii au susţinut sâmbătă un test important, împotriva uneia dintre candidatele la promovare din Seria 1, Delta Tulcea, însă atât jocul echipei, cât şi rezultatul, 1-3, l-au dezamăgit pe antrenorul principal Ion Barbu.

„Nici nu ne dezmeticisem de pe drum şi am luat trei goluri încă din startul partidei. Am văzut că ceva nu este în regulă şi am decis să fac primele schimbări după o jumătate de oră de joc. Asta nu înseamnă că jucătorii înlocuiţi sunt vinovaţi pentru înfrângere, ci toată echipa a jucat slab. După pauză, am echilibrat întâlnirea, am marcat un gol, ne-am creat şi alte ocazii, dar nu pot spune că m-a mulţumit evoluţia echipei. Avem o problemă pe care trebuie să o remediem până la startul campionatului. Începem slab şi ne revenim abia după pauză, ceea ce înseamnă că stăm bine la capitolul fizic, dar nu ne concentrăm suficient. Tulcea mi s-a părut o echipă bine pusă la punct şi cred că este principala favorită la promovare”, a spus tehnicianul constănţean. Meciul de la Tulcea a prilejuit şi debutul pentru FC Farul al brazilianului Alex Santiago Monteiro, mijlocaşul dreapta sosit de la FC Snagov. „Am discutat cu el şi mi-a spus că a efectuat pregătirea de vară cu Universitatea Cluj. În aceste condiţii, am decis să-l trimit în teren din primul minut, dar nu m-a impresionat. Nu cred că este peste nivelul jucătorilor pe care-i avem în lot, dar va primi încă o şansă în amicalul cu Săgeata”, a mai spus Barbu. FC Farul va disputa ultimul amical înaintea debutului sezonului mâine, de la ora 11.00, pe unul dintre terenurile Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, în compania celor de la Săgeata Năvodari.