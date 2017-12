Probleme financiare la Gazprom

Gazprom a anunțat, ieri, că a decis să își reducă cheltuielile de capital pentru acest an cu aproape opt miliarde de dolari, până la 30 de miliarde de dolari, în condițiile în care evoluțiile politice și de piață creează un mediu de afaceri dificil, transmite Reuters. În ultimele șase luni, prețul petrolului s-a înjumătățit, ceea ce a afectat în mod dramatic veniturile producătorilor de energie. În plus, Gazprom a fost afectat și de tensiunile politice dintre Rusia și Occident din cauza crizei din Ucraina, cea mai importantă țară pentru tranzitul gazelor naturale rusești spre clienții Gazprom din UE. În trimestrul al treilea al anului trecut, profitul net al Gazprom a înregistrat o scădere de 60%, după ce exporturile sale spre Ucraina au fost oprite din cauza unei dispute pe teme prețului. Gazprom a precizat că a decis să-și reducă cheltuielile de capital cu aproape opt miliarde de dolari între 2014 și 2015, până la 30 de miliarde de dolari, în scădere față de un vârf de aproape 44 de miliarde de dolari pe an între 2010 și 2013. „Evoluția generală a pieței a provocat unele dificultăți afacerilor noastre, însă reducerea considerabilă a cheltuielilor de capital ne permite să arătăm un flux puternic de numerar”, a declarat directorul departamentului de finanțe de la Gazprom, Andrey Kruglov. În pofida reducerii cheltuielilor de capital, Gazprom a ținut să sublinieze că nu vor fi afectate planurile sale de a construi un gazoduct spre China până la finele acestui deceniu. În luna mai a anului trecut, Gazprom și grupul chinez CNPC au semnat un acord de furnizare de gaze naturale pe o perioadă de 30 de ani. Gazprom ar urma să livreze anual Chinei o cantitate de 38 de miliarde metri cubi de gaze naturale printr-o nouă conductă, denumită „eastern route”, începând din 2018.