Probleme financiare şi la Portul Constanţa

După CSM Medgidia, echipă care din cauza problemelor financiare nu şi-a reluat încă pregătirile, şi CS Eforie, unde criza economică este de asemenea resimţită, Portul Constanţa este cea de-a treia formaţie a judeţului prezentă în Liga a III-a la fotbal care trece prin momente delicate. Fără a avea siguranţa unui buget pentru campionatul care va începe peste aproximativ o lună şi jumătate, fără o mare parte dintre jucătorii care au evoluat în sezonul trecut, cei mai mulţi fiind liberi de contract, cu incertitudini chiar şi la nivelul conducerii tehnice, Portul Constanţa speră să găsească finanţare şi să traverseze în cele din urmă una dintre cele mai negre perioade din istoria clubului. Preşedintele grupării portuare, Niculaie Stancă, consideră că echipa are nevoie de un buget de minimum 400.000 lei pentru a putea evolua în continuare în Liga a III-a. “Deocamdată încercăm să ne organizăm. Sîntem în discuţii cu Sindicatul Portuar pentru a face strategia de buget. Cred că pericolul de a nu ne înscrie în sezonul viitor este mult mai mic de 50 la sută. Sezonul trecut am avut un buget de 500.000 lei. Acum avem nevoie de minimum 400.000 lei. Doar salariile, costurile organizatorice, arbitrii şi salvarea ne costă lunar cel puţin 20.000 lei. Una dintre variantele pe care le discutăm este să ne bazăm în acest campionat pe jucătorii tineri, pe juniorii de la echipa a doua, dar şi cu cîteva întăriri pe compartimente. În aceste condiţii obiectivul va fi menţinerea în Liga a III-a. În ceea ce priveşte conducerea tehnică, aceasta este la final de contract, însă sînt convins că vom ajunge din nou la o înţelegere cu Gabriel Şimu. A fost mereu alături de noi, şi la bine şi la greu şi nu cred că ne va lăsa acum“, a declarat Niculaie Stancă. Conform înţelegerii care există cu Administraţia Portului Constanţa (APC), conducerea formaţiei Portul Constanţa are obligaţia să menţină clubul cel puţin în al treilea eşalon valoric al ţării. În caz contrar, echipa va fi preluată de Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare (FNSP).