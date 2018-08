Probleme GRAVE descoperite de veterinarii constănțeni! Ce s-a întâmplat?

20:44:30 / 31 Iulie 2018

A fi OM.

OMUL se deosebeste de ANIMALE, prin faptul ca, CREATORUL l-a inzestrat cu maini si creier. Astfel s-a vrut ca OMUL sa aiba grija de semenii lui, dar i s-au dat in grija si animalele. Parerea mea este ca vrem sa avem doar de castigat de pe urma animalelor, insa nu avem grija lor, respectiv nu le curatam grajdurile, nu le ingrijim corpul si sanatatea. Ganditi-va ca mananci carnea unui animal pe care l-ai crescut in curte sau ferma, insa acesta este grav bolnav? NOI trebuie sa avem grija de animale, pentru ca noi profitam de ele, ele sunt lasate in grija noastra prin sensul vietii. P.S.>Priviti animalele din imagine si observati in ce stare sunt, oare poti manca carne de porc crescute in asa hal?