Probleme în atacul Farului

Seria accidentărilor continuă la FC Farul, antrenorul Ion Marin reuşind să rămînă fără atacanţi înaintea reluării Ligii I. După ce Daniel Florea şi Dragan Gosic au fost forţaţi să ia cîteva zile de pauză, brazilianul Gerlem a ajuns şi el pe lista indisponibililor. Atacantul sud-american a acuzat dureri în zona inghinală şi a părăsit antrenamentul de vineri dimineaţă pentru a nu risca o accidentare mai gravă. Din fericire, Gerlem nu va lipsi decît două zile de la antrenamente, urmînd ca de luni să se pregătească alături de coechipierii săi. „În urma investigaţiilor, am constatat că jucătorul are o miozită şi o adenopatie inghinală, impunîndu-se un repaus de una sau două zile”, a declarat medicul echipei de pe litoral, Liviu Muja. În aceste condiţii, “Săpăligă” nu are la dispoziţie decît un atacant pentru ultimul meci amical înaintea primului joc oficial din acest an, cu Gloria Buzău, vineri, 22 februarie, de la ora 19.00, pe teren propriu, în etapa a 20-a a Ligii I. Astfel, tehnicianul constănţean se va baza pentru partida cu Delta Tulcea, programată sîmbătă, de la ora 15.00, pe serviciile celor doi atacanţi valizi, portughezul Chico şi Emil Nanu. Medicul Farului a făcut şi o trece în revistă a celorlalţi jucători accidentaţi. “Gosic, care în Antalya, în amicalul cu FC Haladasz, a fost lovit puternic în zona intercostală, s-a pregătit vineri, Maxim, accidentat de o lună, s-a prezentat bine, Voiculeţ are un diagnostic identic cu al lui Gerlem, dar este pe drumul bun şi el, iar RMN-ul repetat vineri în cazul atacantului Daniel Florea a arătat că problemele sînt mai puţin grave decît s-a crezut iniţial. Florea va fi apt pentru retur, dar nu cred totuşi că va fi recuperat pînă la jocul cu Gloria Buzău, de vinerea viitoare”, a explicat Muja. În ciuda previziunilor optimiste, Ion Marin îi va menaja pe toţi cei care în prezent acuză probleme medicale şi nu îi va utiliza sîmbătă, ultima verificare urmînd să fie făcută cu jumătate din titulari. În plus, ninsoare căzută vineri ar putea schimba locul de desfăşurare al partidei, programată pe Stadionul “Farul”. Înaintea jocului, de la ora 11.00, va avea loc şedinţa Consiliului Director, în care va fi validată noua organigramă a clubului şi vor fi luate în discuţie problemele financiare reclamate de jucători.