Probleme în defensiva Farului

Aflată la jumătatea clasamentului Seriei I a Ligii a II-a la fotbal, cu zece etape înaintea finalul actualului sezon, FC Farul Constanţa nu pare să aibă probleme în privinţa evitării retrogradării. Constănţenii şi-au fixat drept obiectiv pentru finalul de sezon câştigarea meciurilor cu principalele contracandidate din zona fierbinte şi o clasare cât mai bună. Din păcate, accidentările şi suspendările au afectat puternic lotul grupării de pe litoral, astfel că antrenorul Gică Butoiu este nevoit să facă mai multe schimbări în formula de start pentru partida programată sâmbătă, în deplasare, cu Dunărea Galaţi, în etapa a 21-a. Pe lângă francezul Vajou, care a suferit o ruptură musculară în partida cu Ceahlăul Piatra Neamţ şi va lipsi încă două săptămâni, tehnicianul constănţean nu-l va putea folosi nici pe căpitanul Liviu Ştefan, suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene. „În aceste condiţii, am la dispoziţie un singurul fundaş central veritabil, cu experienţă la nivelul ligii secunde, Ion Barbu. În plus, Buzea a suferit o contractură musculară în timpul antrenamentul şi este incert. Trebuie să găsim soluţii şi să încercăm să rezistăm la Galaţi, unde echipa gazdă nu prea pierde puncte. După victoria cu Juventus, suntem mai liniştiţi şi, dacă vom câştiga şi meciul cu Brăila, de pe teren propriu, nu cred că vom avea probleme în privinţa evitării retrogradării”, a explicat Butoiu. Antrenorul Farului se confruntă cu probleme şi în ofensivă, unde va lipsi golgeterul Ştefan Ciobanu, suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene. În schimb, mijlocaşul Abuzătoaie a revenit ieri la antrenamente după o pauză de aproape o lună, dar are şanse mici să evolueze sâmbătă, nefiind pus la punct la capitolul fizic. La Galaţi, constănţenii vor avea parte de un arbitru cu ecuson FIFA, partida urmând să fie condusă de Augustus Constantin (Rm. Vîlcea), ajutat la tuşe de Andrei Simonis (Bucureşti) şi Gabriela Dănănae (Bucureşti).

Azi, de la ora 17.00, este programat ultimul meci din etapa a 20-a: FC Botoşani - Ceahlăul Piatra Neamţ.