Probleme în ofensivă pentru FC Farul

Neînvinsă în meciurile oficiale din acest an, FC Farul Constanţa nu a reuşit, totuşi, să obţină vreo victorie, încheind la egalitate în cele două etape susţinute în Liga a II-a, 1-1 în fieful celor de la CF Brăila şi 0-0, pe teren propriu, cu FC Clinceni. De fiecare dată, echipa pregătită de Ştefan Nanu a dominat jocul, creându-şi mari ocazii de a marca, dar la Brăila a fost egalată în ultimul minut de joc, dintr-o lovitură de pedeapsă acordată destul de uşor, pentru ca în partida de sâmbătă să rateze incredibil, trecându-şi în cont şi o bară transversală.

„Se vede că am schimbat şi strategia antrenamentelor, că am cerut un pressing agresiv şi o organizare mult mai bună în teren. Mă bucură faptul că jucătorii au fost receptivi, chiar dacă unii au căzut fizic pe finalul partidei cu FC Clinceni. Să nu uităm că am făcut toate antrenamentele pe terenul al doilea, printre bălţi şi noroi. Totuşi, chiar dacă am întâlnit o echipă care-şi doreşte promovarea şi are în lot jucători cu experienţă, nu am fost cu nimic mai prejos”, a spus antrenorul Ştefan Nanu. Din păcate, gruparea de pe litoral a resimţit absenţa unui atacant care să finalizeze acţiunile ofensive, noul venit Cristian Cristea fiind departe de forma arătată la FC Snagov în urmă cu câţiva ani. „Am mare nevoie de Silvăşan, dar situaţia sa este destul de confuză. Joacă un meci, apoi se accidentează şi lipseşte o perioadă destul de lungă. A început alergările uşoare, dar încă resimte dureri. Igiroşanu s-a descurcat bine şi pare un jucător de viitor, dar îi lipseşte experienţa”, a explicat Nanu. Elevii săi trebuie să strângă rândurile, mai ales că mâine, de la ora 15.00, îi aşteaptă un meci extrem de dificil, în fieful ocupantei locului secund în clasamentul Seriei 1, CSMS Iaşi, în etapa a 19-a. „Va fi un meci greu la Iaşi, împotriva unei echipe cu un antrenor experimentat, cu jucători valoroşi, care a început bine acest an. Vrem să ne jucăm şansa şi încercăm să luăm puncte”, a adăugat Ştefan Nanu. Constănţenii au efectuat ieri un ultim antrenament, urmând să plece în această dimineaţă spre Iaşi.