Probleme în ofensivă pentru Piţurcă

În timp ce reprezentativele de top de pe bătrânul continent se pregătesc pentru turneul final al EURO 2012, naţionala de fotbal a României începe reconstrucţia pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2014. Tricolorii vor efectua un turneu amical în care vor susţine două meciuri amicale, cu Elveţia - pe “Swissporarena” din Lucerna (30 mai, ora 21.15) şi cu Austria - pe “Tivoli Stadion” din Innsbruck (5 iunie, ora 21.30). Selecţionerul Victor Piţurcă a convocat un lot cu multe noutăţi, cele mai mari surprize fiind Gheorghe Grozav şi Alexandru Maxim.

„Avem probleme. Ne lipseşte o întreagă echipă, aţi văzut că am adus şi câţiva tineri. Mă interesează şi rezultatele, care sunt foarte importante, pentru că am ajuns pe locul 45 în lume şi avem nevoie să urcăm cât mai mult. Va fi greu, dat fiind faptul că jucăm cu adversari precum Elveţia, peste nivelul nostru valoric. Am totuşi speranţa că naţionala îşi va continua jocurile bune din ultimul timp”, a declarat Victor Piţurcă, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă. Selecţionerul s-a plâns de problemele din ofensivă, unde lipsesc titularii de bază. „Marica este un jucător care, chiar dacă nu joacă des la echipa de club, atunci când vine la naţională are prestaţii foarte bune. Din păcate, el s-a accidentat. Pe Mutu era mai greu să-l chem. A avut probleme la echipa de club, nu a prea jucat, a fost accidentat. Am preferat să aduc jucători noi şi jucători care stau foarte bine fizic. Pe Mutu ne vom baza în meciurile importante. Nu avem un atacant veritabil”, a mai spus Piţurcă.