Probleme între DJ Sava şi Raluka

Deşi au avut un oarecare… succes cu piesele de club \"I Like The Trumphet\" şi \"Love You\", se pare că DJ Sava şi Raluka au decis să nu mai continue colaborarea. Conform unor zvonuri, scandalul pare să fi fost generat, încă de vara trecută, de... bani, întrucât Raluka ar fi fost nemulţumită de onorariul primit pentru fiecare concert. Aceleaşi surse indiscrete spun că cei doi ar fi vrut să anunţe separarea anul viitor, întrucât, pe perioada sărbătorilor de iarnă şi de Revelion, au programate spectacole.

În acest timp, DJ Sava şi-a găsit deja o solistă cu care să o înlocuiască pe fosta sa parteneră de scenă. La rândul său, Raluka a fost remarcată de... Connect-R şi este probabil ca bronzatul artist să fie preocupat şi de cariera ei, pe viitor.