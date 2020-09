Probleme mari la FCSB înaintea partidei din UEL

Situaţie extrem de dificilă pentru FCSB înaintea confruntării de joi, 17 septembrie, de la ora 22.00 (în direct la Look Plus), din Serbia, cu Backa Topola, din turul al doilea preliminar din UEFA Europa League. După ce marţi a anunţat că are şapte cazuri de coronavirus, jucătorul Andrei Miron, Anton Petrea (Antrenor principal), Thomas Neubert (Preparator fizic), Horea Codorean (Preparator fizic), Sorin Cristof (Kinetoterapeut), Bogdan Stoica (Analist video) și Marius Ianuli (Team Manager), miercuri au mai fost depistaţi pozitiv la Covid-19, după testul efectuat la Timişoara, încă trei jucători, Florin Tănase, Darius Olaru și Iulian Cristea, potrivit www.gsp.ro.

În aceste condiţii, meciul de joi seară, este pus sub semnul întrebării, în ziua meciului urmând să mai fie efectuat o testare rapidă în Serbia.

Tot joi, 17 septembrie, de la ora 18.45 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), va avea loc şi întâlnirea FC Botoşani - Shkëndija, din turul secund preliminar al UEL.

Miercuri, 16 septembrie, Liga Profesionistă de Fotbal a mai precizat că în afara celor trei cazuri de la FCSB a fost informată şi de către clubul Universitatea Craiova cădoi dintre membrii respectivului staff-ului tehnic au fost depistaţi pozitiv la SARS-CoV-2.