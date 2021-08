Probleme psihologice care afectează potența la bărbați

În orice relație sănătoasă de cuplu, viața sexuală ocupă un rol important. De aceea, atunci când lucrurile nu mai stau la fel de bine ca la început, mai ales în cazul bărbaților, este posibil să apară tensiuni.

Studiile arată că, în medie, 1 din 3 bărbați se confruntă măcar o dată în viața lui cu probleme de potență asociate cu disfuncțiile erectile sau ejaculare prematură. Din fericire, la bărbații care au mai puțin de 40 de ani, în majoritatea cazurilor, cauzele pentru aceste probleme sunt strict de natură psihologică.

Cauze frecvente ale problemelor cu potența la bărbați

Inamicul numărul 1 al bărbaților, în ceea ce privește performanțele sexuale, este stresul. Motivele sunt numeroase, în special în contextul actual. Încă de la vârsta de 20 de ani, bărbații resimt problemele specifice unui trai pe cont propriu, pentru prima dată. Facultatea, jobul, chiria, relația de cuplu, aspirațiile personale și profesionale, toate pun presiune psihică și își lasă amprenta. Odată cu trecerea timpului, când traseul profesional devine din ce în ce mai clar, urmează etapa întemeierii unei familii, care poate reprezenta un alt factor de stres pentru majoritatea bărbaților din mediul urban.

În paralel cu stresul, există și alte probleme psihologice ce pot apărea:

presiunea mare pe propria persoană : din dorința de a performa în pat și a-și satisface partenera;

: din dorința de a performa în pat și a-și satisface partenera; stima de sine scăzută , apărută din cauza comparației cu alți bărbați pe care îi admiră (spre exemplu, vedete, prieteni, colegi);

, apărută din cauza comparației cu alți bărbați pe care îi admiră (spre exemplu, vedete, prieteni, colegi); anxietatea, depresia sau alte tulburări similare de natură psihologică;

sau alte tulburări similare de natură psihologică; anxietatea relațională sau alte probleme apărute în urma unei situații tensionate în cuplu, în relația cu familia sau la locul de muncă;

sau alte probleme apărute în urma unei situații tensionate în cuplu, în relația cu familia sau la locul de muncă; burnout, oboseală excesivă (de natură psihică);

gânduri negative, emoții, gânduri care apar obsesiv în mintea unui bărbat aflat în preajma partenerei sale.

Acestea sunt, în general, cele mai comune probleme psihologice care pot afecta potența la bărbați. Dacă nu sunt tratate sau combătute la timp, aceste afecțiuni pot duce chiar la dispariția sexului în relație, ceea ce ulterior duce la despărțire și agravarea acelor probleme.

Din fericire, există soluții pentru remedierea problemelor privind potența la bărbați, în special atunci când nu sunt situații de natură fizică, ci psihică.

Cum scăpăm de aceste probleme psihologice?

Primul pas în identificarea soluțiilor este o comunicare deschisă cu partenera. În relațiile de lungă durată, sinceritatea și comunicarea sunt piatră de temelie. Astfel, bărbații pot obține înțelegere și afecțiunea necesară care îi va ajuta să depășească aceste probleme de natură psihologică. Discuțiile deschise, odihna, schimbarea stilului de viață și poate chiar un concediu într-o destinație la care amândoi visează, toate pot fi soluții pentru eliberarea de stres și îmbunătățirea performanței sexuale.

Însă, în cazurile dificile, când problemele sunt apăsătoare și persistă de mai mult timp, este recomandat să solicităm ajutor psihologic sau chiar să vizităm un medic urolog. Aceștia pot să recomande anumite tratamente sau chiar exerciții fizice pe care să le practicăm, pentru a ne elibera de stres și a scăpa de aceste probleme. De asemenea, se mai recomandă și schimbarea anumitor comportamente, precum: sedentarismul, fumatul sau consumul de alcool excesiv, consumul de dulciuri sau sucuri cu acid în exces, alimentația nesănătoasă etc.

Medicul urolog poate recomanda și suplimente pentru potență, tocmai pentru a oferi un surplus de încredere acelor bărbați care suferă din cauza problemelor psihologice.

În cazul în care ți-au fost recomandate și ție astfel de produse, fie suplimente sau medicamente pentru potență, îți recomandăm să cauți online, înainte să cumperi, părerile utilizatorilor, respectiv prospectul. Există o gamă largă de suplimente pe piață și, pentru a face alegerea potrivită, trebuie să fii informat.