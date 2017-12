Probleme vechi pe piaţa farmaceutică

Piaţa farmaceutică din România nu şi-a rezolvat încă problemele din trecut, pentru a proiecta modalităţi noi de dezvoltare a business-ului în anii care urmează, sistemul este subfinanţat, iar companii mari şi interesante pentru achiziţii nu prea au rămas în acest sector, afirmă Bogdan Ţenu, Senior Manager în cadrul departamentului de Asistenţă în tranzacţii al Ernst & Young România (una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global). Acesta a subliniat că piaţa farmaceutică din România nu se confruntă cu acelaşi tip de provocări precum companiile big pharma, definite ca fiind top 16 cele mai mari companii farmaceutice după venituri din Statele Unite, Europa şi Japonia, care ies la achiziţii în pieţele emergente în vederea creşterii lor. Conform indexului Ernst & Young Firepower, publicat în ianuarie 2013, capacitatea big pharma de a încheia tranzacţii a scăzut chiar în momentul în care este nevoie de achiziţii pentru creştere şi îmbunătăţirea randamentelor pentru acţionari. În acest context, raportul Ernst & Young \"Closing the gap? Big pharma\'s growth challenge and implications for deals\'\', dat ieri publicităţii, identifică tendinţe cheie care încep să se cristalizeze în tranzacţiile care implică big pharma: mai multe achiziţii complementare, mai multe dez-investiţii şi offshore, dar şi mai multe tranzacţii în pieţele emergente. Comparând estimările analiştilor în legătură cu veniturile big pharma din următorii trei ani şi prognoza de creştere a pieţei farmaceuticelor realizată de IMS Health, raportul Ernst & Young estimează că ecartul de creştere va atinge aproximativ 100 de miliarde de dolari până în 2015. Acest ecart indică faptul că firmele big pharma vor avea nevoie de venituri adiţionale de 100 de miliarde de dolari în 2015 doar pentru a ţine pasul cu creşterea pieţei. Specialiştii Ernst & Young explică faptul că pe fondul stagnării pieţelor dezvoltate (în parte explicate de problemele economice din zona Euro), la care se adaugă încetinirea creşterii pieţelor emergente, sursele de creştere organică nu mai sunt atât de sigure. În consecinţă, multe companii din big pharma îşi vor accelera căutarea de companii-ţintă interesante pentru a le achiziţiona în 2013, fără să urmărească o creştere organică. În acelaşi timp, capacitatea big pharma de a încheia tranzacţii este pusă sub semnul întrebării de resursele diminuate ale acestor companii şi de competiţia din ce în ce mai intensă cu companiile mari de biotech şi companiile farmaceutice specializate pentru active atractive.