Problemele financiare pot bloca proiectele europene

La fel ca multe alte primării din judeţul Constanţa, Primăria Ciocârlia se confruntă cu probleme financiare. Primarul comunei, Traian Dragomir, susţine că banii pentru asistenţii sociali sunt pe terminate, iar salariile angajaţilor primăriei sunt puse în pericol dacă Guvernul sau Consiliul Judeţean nu alocă fonduri suplimentare. “Tot ce a depins de noi la nivel local am făcut. Am redus din personal, am redus din cheltuieli, dar se pare că nici aşa nu reuşim să facem faţă problemelor financiare. Avem proiecte depuse la ministere pe care ar trebui să le finanţăm. Dacă vor fi aprobate, nu ştiu cum vom face acest lucru. Situaţia este dificilă”, a declarat Traian Dragomir. El susţine că autoritatea locală a pregătit mai multe proiecte privind modernizarea localităţii, însă, la fel ca majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale, se loveşte de lipsa fondurilor sau de amânarea nejustificată de alocare a acestora. “Accesarea fondurilor europene ar fi, poate, singura soluţie pentru a putea face ceva în comună. Canalizarea şi asfaltarea sunt două dintre proiectele pe care dorim să le demarăm dar, din nefericire, întârzierea alocării fondurilor nu ne mai permite acest lucru. Am depus deja un proiect integrat în valoare de 2,5 milioane de euro, pe măsura 3.2.2., însă, pînă acum, nu am primit niciun răspuns. Suntem într-o continuă aşteptare în ceea ce priveşte finanţarea acestor proiecte”, a precizat Dragomir. El a adăugat că, în 2009, la nivelul localităţii au fost demarate lucrările la un proiect privind infrastructura de drumuri.