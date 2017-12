Problemele mediului, dezbătute cu americanii

Ministrul Mediului, László Borbély, şi fostul primar al oraşului New York, Rudolph Giuliani, au discutat, ieri, în metropola americană, propuneri de colaborare privind problemele de mediu, au anunţat reprezentanţii ministerului. “Am discutat, în primul rând, despre cum am putea folosi experienţa New York-ului pentru utilizarea energiei regenerabile şi pentru identificarea de noi posibilităţi de a realiza transportul în comun, cu emisii de carbon cât mai scăzute. Pe baza memorandumurilor de colaborare dintre cele două state, vom iniţia propuneri de colaborare la nivel de universităţi şi capitale pentru a valorifica această experienţă”, a declarat Borbély, participant la a 19-a Sesiune a Comisiei ONU pentru Dezvoltare Durabilă (CSD19).