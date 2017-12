Problemele sindicaliştilor constănţeni, însuşite de candidaţii PSD

Candidaţii PSD Alexandru Mazăre din Colegiul 3 senatorial şi Matei Brătianu din Colegiul 7 pentru Camera Deputaţilor s-au întîlnit ieri cu sindicaliştii din Poşta Română şi cu cei din administraţia publică. Cei doi candidaţi au ascultat problemele ridicate de sindicalişti, pe care le vor insera în calendarul lor de viitori parlamentari. Atît Alexandru Mazăre cît şi Matei Brătianu le-au explicat sindicaliştilor că PSD nu se lansează în promisiuni electorale pe care nu le poate onora. „PSD a dovedit că este un partid pragmatic, un partid al proiectelor concrete pentru constănţeni şi pentru locuitorii acestei ţări, în general. PSD vine în această campanie cu un program clar şi cu soluţii pentru fiecare din capitolele de guvernare. Discuţiile noastre cu sindicatele s-au axat pe problemele salarizării, pensiilor, condiţiilor de muncă. Inevitabil, au fost aduse în discuţie şi probleme la nivel local. Din punctul nostru de vedere, foarte multe din problemele la nivel local trebuie rezolvate de autoritatea locală, rolul nostru în aceste probleme fiind mai mult unul de sprijin pe lîngă autorităţile locale. Totuşi, am observat că foarte mulţi sînt interesaţi de problema cîinilor vagabonzi. Din ceea ce ştiu, Primăria Constanţa face eforturi pentru a remedia această problemă, însă aici putem şi noi interveni, prin modificarea legislaţiei, care, în prezent, este defectuoasă. Ceea ce m-a surprins în mod plăcut este faptul că oamenii ştiu despre proiectele şi programele municipalităţii, dar şi despre proiectele noastre ca parlamentari încă în drepturi“, a afirmat Alexandru Mazăre. Acesta a prezentat celor peste 400 de sindicalişti aflaţi la întrunirea de ieri cîteva din punctele programului de guvernare şi soluţiile de susţinere a sindicatelor. Alexandru Mazăre a precizat că tinerii vor fi susţinuţi de un viitor Guvern PSD: „Vrem ca angajatorii să îşi îndrepte atenţia spre tineri, motiv pentru care cei care vor angaja tineri sub 25 de ani vor fi scutiţi de la plata impozitului, iar tinerii, la rîndul lor, în primele şase luni nu vor plăti impozit pe salariu, iar în următoarele şase luni, vor plăti doar 50% din impozit. Este o măsură de încurajare a agenţilor economici de a angaja cît mai mulţi tineri. De asemenea, vom implementa la nivel naţional programul de locuinţe ieftine pentru tineri, proiect demarat de primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, care acum este copiat şi în alte judeţe“. Candidatul PSD în Colegiul 7 pentru Camera Deputaţilor, Matei Brătianu, a afirmat că problemele sindicaliştilor vor deveni proiectele parlamentarilor PSD. „Nu putem să minţim oamenii şi să le promitem ceea ce nu putem face, pentru că peste patru ani, cînd le vom cere votul, ne vor trage la răspundere. Una din problemele ridicate acum, cea a pensionării femeilor mai devreme, este unul din punctele la care nu putem face nimic şi am explicat că ar fi foarte simplu să minţim şi să spunem că ne gîndim, cînd de fapt noi nu vom face nimic în acest sens. Populaţia României este una îmbătrînită şi nu ne permitem să scădem vîrsta de pensionare. PSD vine totuşi cu o soluţie, cea a înregimentării tinerilor în cîmpul muncii, cu facilităţi pentru angajatori, dar şi pentru tineri. Este o măsură care în viitor îşi va arăta efectele“, a explicat Matei Brătianu.