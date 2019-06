Proceduri de infringement pe capete, în întreaga UE!

Reciclarea navelor - Procedură de Infringement pentru România și alte 8 state

Comisia Europeană (CE) a decis să iniţieze proceduri de infringement împotriva Croaţiei, Ciprului, Germaniei, Greciei, Italiei, Portugaliei, României, Sloveniei şi Suediei în ceea ce priveşte obligaţia acestora de a pune în aplicare integral legislaţia europeană privind reciclarea navelor, potrivit unui comunicat al instituţiei.

"Regulamentul UE are ca scop o reciclare a navelor mai ecologică şi mai sigură. Principalul obiectiv al regulamentului este de a garanta că navele aflate sub autoritatea UE (care navighează sub pavilionul unui stat membru al UE) sunt reciclate în mod sigur şi durabil", explică sursa citată. Potrivit Comisiei, toate aceste obligaţii trebuiau îndeplinite până la 31 decembrie 2018, când statele membre erau obligate să notifice Comisiei desemnările relevante şi dispoziţiile naţionale de implementare.

Ghişeele unice - Scrisori de punere în întârziere pentru România și celelalte 27 de state

Comisia a mai decis să trimită scrisori de punere în întârziere tuturor celor 28 de state membre, solicitându-le să îşi îmbunătăţească ghişeele unice şi să pună la dispoziţie ghişee unice uşor de utilizat pentru furnizorii de servicii şi pentru profesionişti.

"Ghişeele unice contribuie la o piaţă unică modernă pentru întreprinderi, care trebuie să poată accesa uşor informaţiile de care au nevoie şi să finalizeze procedurile administrative online. În conformitate cu Directiva privind serviciile, statele membre trebuie să instituie ghişee unice pentru a ajuta furnizorii de servicii şi profesioniştii să depăşească obstacolele administrative din calea accesului la activităţile de servicii. Aceste ghişee unice sunt foarte importante pentru libera circulaţie a serviciilor în cadrul pieţei unice", se arată în comunicatul CE. "Scrisorile abordează aspecte legate de calitatea şi disponibilitatea online a informaţiilor privind cerinţele şi procedurile relevante pentru furnizorii de servicii şi pentru profesioniştii care doresc să îşi utilizeze drepturile pe piaţa unică", notează reprezentanţii CE.

Facturarea electronică - Scrisori de punere în întârziere pentru România și alte 11 state

Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere către 12 state membre (Cipru, Finlanda, Franţa, Grecia, Ungaria, Irlanda, Lituania, Luxemburg, România, Slovacia, Slovenia şi Spania) care nu au transpus încă normele UE privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice sau care au nu au implementat standardul european de facturare electronică. "Până la 17 aprilie 2019, autorităţile publice care efectuează achiziţii publice în UE ar fi trebuit să adopte standardul european privind facturarea electronică şi să poată primi şi prelucra facturi electronice în consecinţă", potrivit CE.