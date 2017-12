Proceduri mai simple pentru declararea nașterii unui copil

Înregistrarea nașterii unui copil nu mai e ce-a fost odată. Din octombrie 2016, procedurile de înscriere a unei persoane în registrul de stare civilă s-au simplificat. Așa se face că, potrivit Direcției Publice Județene de Evidență a Persoanelor Constanța, în primele șase luni de la intrarea în vigoare a noilor modificări legislative, 230 de persoane din județul Constanța au fost înscrise în registrele de nașteri, de aproape zece ori mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, când doar 25 de persoane au fost înregistrate prin procedură judecătorească. Potrivit vechilor prevederi legislative, dacă declarația de naștere a unui copil a fost făcută după un an de la data evenimentului, întocmirea certificatului se face în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Decizia trebuie luată de un complet al judecătoriei în a cărei rază teritorială are domiciliul persoana interesată sau unde are sediul serviciul de protecție specială a copilului. În vederea soluționării, instanța solicită instituțiilor care se ocupă de evidența populației verificări pentru stabilirea identității, precum și avizul medicului legist cu privire la vârsta și sexul persoanei al cărei act de naștere se cere a fi întocmit. Aceste dispoziții se aplicau și în cazul în care nașterea unui cetățean român a avut loc în străinătate, iar declarația se face în țară. Aceste proceduri greoaie au dispărut, așa că lucrurile se desfășoară mult mai simplu acum.

CE S-A SIMPLIFICAT Noile reglementări legislative în materie de stare civilă scot instanța judecătorească din ecuație, ceea ce înseamnă costuri reduse și mai puțin timp pierdut. Conform noilor reguli, oricine a aflat de nașterea unei persoane poate solicita primarului înscrierea acesteia în registrele de stare civilă. Înregistrarea tardivă (după 30 de zile) a nașterii minorilor sau a persoanelor majore se solicită, în scris, primarului localității unde locuiesc ori au domiciliu părinții, sau primarului localității unde s-a produs nașterea. Mama care nu deține carte de identitate și nici certificat de naștere poate declara venirea pe lume a copilului său după parcurgerea unei proceduri specifice la nivelul unității sanitare unde s-a produs nașterea. Pentru înscrierea unei persoane în registrele de stare civilă sunt necesare următoarele documente: certificatul medical constatator al nașterii (emis de unitatea sanitară unde s-a produs nașterea sau de către medicul de familie), actele de identitate ale părinţilor și certificatul de căsătorie al părinților, dacă există.