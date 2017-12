Procent mic al procedurilor de fertilizare in vitro

Puţin peste 50 de proceduri de fertilizare in vitro au fost realizate, până în prezent, în cadrul Programului de fertilizare in vitro şi embriotransfer al Ministerului Sănătăţii (MS). Din cele 451 dosare care au fost aprobate pentru finanaţare în cele 4 luni de derulare a programului gratuit al ministerului, doar 52 de proceduri au fost deja realizate, potrivit specialiştilor MS. “Suntem mulţumiţi că programul a început să funcţioneze într-un timp relativ scurt. Totuşi, procentul de aproximativ 12% a procedurilor realizate este unul destul de mic. Aşteptăm mai multă implicare din partea unităţilor sanitare acceptate în program, dar şi a beneficiarilor, şi atragem atenţia că, dacă nu sunt grăbite procedurile, există riscul de a nu mai fi timp până la sfârşitul anului pentru finanţare, chiar dacă dispunem de fondurile necesare”, a declarat ministrul Sănătăţii, Ritli Ladislau. Anul acesta, MS a lansat, în premieră, Programul de fertilizare in vitro şi embriotransfer.

BUGETUL PROGRAMULUI ESTE DE PATRU MILIOANE DE LEI.

O SINGURĂ PROCEDURĂ DE FIV MS susţine financiar o singură procedură de FIV, în două etape: 4.920 lei după realizarea procedurii de fertilizare ( prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară; recoltarea spermei şi procesarea acesteia; inseminarea ovocitelor; transferul embrionar); 1.230 lei după confirmarea finalizării procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naştere. Un număr de opt clinici din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Braşov şi Sibiu au fost admise, până la această dată, pentru a derula programul MS. Lista unităţilor care se pot înscrie în program rămâne deschisă, iar în această perioadă Ministerul Sănătăţii este în curs de includere a unei noi clinici, respectiv SC MedLife SA. Amănunte privind derularea programului sunt afişate pe site-ul Ministerului Sănătăţii la adresawww.ms.ro, secţiunea Lista unităţilor sanitare incluse în Programul de Fertilizare in vitro şi embriotransfer.