Procentaj maxim pentru Viitorul

Promovată în premieră în liga secundă în această vară, Viitorul Constanţa a pornit perfect în acest sezon, obţinând sâmbătă a doua victorie consecutivă din acest sezon. Elevii lui Cătălin Anghel şi Norbert Niţă s-au impus în fieful celor de la Astra Giurgiu, cu 3-2, în etapa a 2-a, la capătul unui joc extrem de spectaculos. După o ocazie uriaşă a giurgiuvenilor, Bănaru trimiţând pe lângă poarta goală din 6 m, constănţenii au deschis scorul, în min. 12, prin Cârstocea, care a trimis în vinclu dintr-o lovitură liberă de la 20 m. Gazdele au restabilit egalitatea în min. 23, Fonseca finalizând cu un şut pe lângă Vlas o cursă de 30 m. Oaspeţii au intrat în avantaj la cabine, graţie golul înscris de Păcuraru, în min. 44, cu un şut de la 25 m sub transversală. La reluare, după câteva ratări ale gazdelor, Viitorul şi-a mărit avantajul, în min. 72, Cristocea transformând perfect o lovitură de pedeapsă, în urma unui fault comis asupra lui Benzar. Pe final, în min. 81, acelaşi Fonseca a redus din handicap, dar cele trei puncte au mers în contul formaţiei de pe litoral. „A fost un meci dificil, pentru că am întâlnit o echipă bună, întărită cu câţiva jucători de la prima formaţie, care venea după un eşec clar în prima etapă. La final am luat trei puncte mari şi acest lucru este cel mai important. Pentru noi, meciul următor este întotdeauna cel mai important, aşa că ne dorim să câştigăm şi marţi, în Cupa României, la Slobozia”, a spus antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel. Au evoluat pentru Viitorul: Vlas - Ninu, I. Posteucă, M. Rusu, I. Călin (76 Evdochim) - Cârstocea, Larie, Păcuraru (65 Benzar) - A. Chiţu, Pantelie (82 Hertu), Cristocea.