Proces cu CE pentru praful din România?

România a primit, din partea Comisiei Europene, un aviz motivat suplimentar referitor la depăşirea valorilor maxime zilnice şi anuale de praf în aer. Avizul motivat suplimentar privind depăşirea valorilor limită (zilnice şi anuale) pentru pulberile în suspensie PM10, respectiv praf în aer, reprezintă o nouă fază a procedurii de notificare a României de către Comisia Europeană pentru nerespectarea unor condiţii din directivele europene şi un nou pas către un proces intentat României la Curtea de Justiţie a CE. \"În România, s-a constatat că limitele privind PM10 sunt depăşite în 17 zone. În 2010, România a solicitat o derogare pentru 11 dintre aceste 17 zone, iar Comisia a trimis un aviz motivat privitor la cele şase zone care nu intrau sub incidenţa cererii de derogare. După analizarea cererii de derogare, Comisia a ajuns la concluzia că nu se întrunesc condiţiile necesare, prin urmare va trimite României un aviz motivat pentru alte nouă zone (din cele 11 pentru care se ceruse derogare - n.r.)\", după ce în celelalte două situaţia s-a ameliorat, afirmă oficialii Comisiei Europene într-un comunicat de presă de ieri. Potrivit CE, România are la dispoziţie două luni pentru a trimite un răspuns. \"Lipsa progreselor în acest domeniu ar putea conduce la sesizarea Curţii de Justiţie a UE\", se precizează în comunicatul CE. În replică, Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP) a anunţat, ieri după-amiază, că \"în perioada următoare\", la solicitarea instituţiei, va fi organizată, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, o nouă videoconferinţă cu participarea prefecţilor, preşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor din zonele şi aglomerările vizate de solicitarea Bruxelles-ului. Întâlnirea are scopul de a analiza stadiul îndeplinirii măsurilor întreprinse, precum şi luarea \"altor măsuri necesare pentru remedierea şi încadrarea în valorile limită pentru PM10 prevăzute în Directiva 2008/50/CE\". Ca urmare a raportării de către România a datelor de calitate a aerului la nivel naţional pentru anii 2007 şi 2008, Comisia Europeană a constatat depăşirea valorilor limită zilnice şi anuale la pulberile în suspensie PM10 în 17 din cele 21 de zone şi aglomerări stabilite la nivel naţional, explică MMP.

Procedura de infringement împotriva României pe această temă a fost începută în luna noiembrie 2009, statului român fiindu-i cerut să transmită \"măsurile necesare pentru rezolvarea acestei situaţii pe termen scurt, mediu şi lung sau, dacă este cazul, solicitarea de scutire de la obligaţia de a aplica valoarea limită pentru PM10 prevăzută de legislaţia europeană\". \"Având în vedere că, în 26 iunie 2010, Comisia Europeană a transmis un aviz motivat pentru restul de şase aglomerări şi zone în care s-au constatat depăşiri, în prezent, din cele 21 de aglomerări, pentru părţi din 15 este declanşată procedura de infringement\", afirmă reprezentanţii MMP.