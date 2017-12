Procesele din Educaţie costă... mărirea salariilor

Fantomele guvernării portocalii bântuie încă sistemul de Educaţie al României. Deciziile proaste şi rău-voitoare luate de PDL-işti fac astăzi ca banii cu care ar fi putut fi mărite salariile profesorilor să fie folosiţi pentru a plăti procesele în care dascălii au dat în judecată Guvernele Boc şi au câştigat. Ministrul delegat pentru Dialog Social, Doina Pană, susţine că, în situaţia în care Guvernul nu ar fi fost obligat să plătească despăgubiri pentru procesele câştigate de angajaţii din învăţământ, existau bani pentru ca tuturor celor din sistem să le crească salariul cu 10% în 2014. "Dacă nu ar fi trebuit să plătim (despăgubiri pentru - n.r.) toate procesele acestea (câştigate de profesori în instanţă - n.r.), existau bani ca să le crească tuturor salariile cu 10%. În faza actuală, atât timp cât încă mai plătim din urmă, tot în buzunarele oamenilor intră banii. Ei primesc din urmă aceşti bani, le cresc veniturile", a spus Pană. Atunci când un jurnalist i-a spus că nu toate cadrele didactice au dat în judecată Ministerul Educaţiei, Pană a afirmat: "În Educaţie nu e nimeni care să nu fi dat în judecată. Cifra de 2 miliarde spune foarte clar că, dacă nu sunt toţi, sunt 99,9%". "Fiecare persoană a decis dacă vrea sau nu să dea în judecată. Procesele au fost individuale, nu colective. Dacă inspectorului general i s-a părut că nu dă bine să dea ministerul în judecată... Statul şi-a adus aminte de ei (de toţi profesorii - n.r.), iar Guvernul Ponta le-a reîntregit salariile. Nu se poate da nimic retroactiv. De-asta au fost toate acele procese în instanţă. Şi la anul vor fi plătite despăgubiri", a spus Pană. Ministrul a declarat că Guvernul nu are de unde creşte salariile tuturor. "Puteam lua şi cele 40 de miliarde de la investiţii şi ce puteam face? Să ne tot afundăm! Ca să poată creşte (salariile - n.r.) în anii următori, automat noi trebuie să repornim economia, să pompăm în investiţii, în cofinanţări de fonduri europene, să dăm facilităţi fiscale pentru a se crea locuri de muncă, iar banii la buget să fie cât mai mulţi. Nu poţi face majorări salariale decât pe baza unei creşteri sănătoase. Dacă am da toţi banii de la buget la salarii, ce facem după aceea? Migrăm toţi în altă ţară? Nevoile sunt foarte multe, dar, la ora actuală, s-a ţinut cont de toate categoriile cu venituri mici, plecând de la pensionari, la cei cu salariul minim, plus creşterile la debutanţi", a explicat Doina Pană.