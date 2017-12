Procesul copilului omorât de câini în București, secret

22:57:04 / 11 Septembrie 2014

monstruoasa coalitie

De ce nimeni nu-si pune intrebari: Daca copilul a fost adus in incinta societatii deja mort din alte imprejurari. De ce lipsea sangele de la locul faptei dar era masiv in afara terenului, pe un tapsan din apropiere si culmea nu era nici urme de tarare? De ce nu s-a facut testul cu detectorul de minciuni asupra fam. Anghel (tatal si bunica)? De ce fratele mai mare era atat de ralaxat cand a revenit in parc, de mana cu barbatul care l-a gasit ratacit, barbat care nici nu stia ca mai are un frate si ce i se intamplase.? Depozitia tardiva a copilului pare usor "aranjata" sa dea bine in concordanta cu targhetul oficial impus. Intr-o tara civilizata bunica ar fi fost acuzata de omor din culpa si parintii decazuti din drepturi parintesti( incredintand copii unei persoane iresponsabile chiar motivat medical). Manipulare si minciuna cat cuprinde pentru ca trebuia sa existe o lege de exterminare a cainilor strazii si care a produs efecte dar si oprobiu international.