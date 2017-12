Procesul de absorbţie a fondurilor UE, coordonat de Boc şi Nica

Procesul de absorbţie a fondurilor comunitare va fi coordonat de un grup interministerial, sub conducerea directă a premierului Emil Boc şi a vicepremierului Dan Nica. Prim-ministrul a atras atenţia că în acest moment România se află “într-o situaţie foarte proastă” în ce priveşte atragerea fondurilor UE: “Sînt sume importante de bani care pot fi accesate de România. Din acest punct de vedere, am făcut o prioritate zero a Guvernului: perfecţionarea mecanismului de absorbţie a fondurilor comunitare şi monitorizarea permanentă a acestui demers, astfel încît România să fie capabilă să acceseze aceşti bani, în vederea modernizării”. Şeful Guvernului a asigurat că periodic vor fi prezentate informări privind stadiul absorbţiei de fonduri comunitare la nivelul fiecărui minister. Înfiinţarea acestui grup, care va coordona toate ministerele cu atribuţii în absorbţia fondurilor comunitare, a fost decisă în şedinţa de vineri a Executivului. Autorităţile europene au anunţat că acordă fonduri comunitare în termen 30 de zile pentru cei interesaţi. Ceea ce nu ştie însă Uniunea Europeană este faptul din cauza birocraţiei stufoase de la noi, un român reuşeşte să intre în posesia unor astfel de fonduri în circa un an de zile. Şi asta în cazul în care nu renunţă pe parcursul celor 12 luni.