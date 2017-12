Procesul de votare din muncipiul Constanţa, presărat cu sesizări

Încă de la primele ore ale dimineţii de ieri, la Biroul Electoral Municipal (BEM) Constanţa s-au primit nenumărate sesizări cu privire la desfăşurarea procesului de votare în oraş. Bannere în apropierea secţiilor de votare, furtul ştampilelor sau organizarea necorespunzătoare a secţiilor de votare sînt doar cîteva dintre incidentele ivite cu ocazia scrutinului.

De exemplu, la Grupul Şcolar „I.N. Roman”, la mai puţin de 500 de metri de Secţia de votare nr. 12, pe bulevardul Ferdinand, era amplasat un banner portocaliu cu inscripţia PD-L. Legea electorală prevede ca în apropierea secţiilor de votare să nu se afle niciun panou electoral, pentru a nu se afecta procesul de votare. În ciuda faptului că la BEM a fost depusă o sesizare pentru ca panoul să fie ridicat, ieri, în jurul orelor amiezii, nu fusese luată nicio măsură. Potrivit declaraţiilor preşedintelui secţiei de votare 12, Mihaela Munteanu, a fost sesizat inclusiv partidul căruia îi aparţine bannerul. Acesta nu este singurul exemplu de acest fel. Şi la Liceul Energetic, aflat pe bulevardul Mamaia, exact în faţa instituţiei de învăţămînt unde erau organizate secţii de votare, se afla, la nici 50 de metri distanţă, un banner electoral al candidatului PD-L la funcţia de primar.

La Constanţa s-au înregistrat însă şi altfel de incidente. La secţia de votare nr. 89 de la Şcoala 23, o femeie a vrut să intre în cabina de vot alături de fiica sa, motivînd că este bolnavă. Potrivit preşedintelui secţiei de votare, Maria Ştimpf, fata nu părea să sufere de vreo boală şi nici femeia care a însoţit-o nu a anunţat comisia că fata sa ar avea vreo afecţiune pentru a o putea însoţi în cabina de vot. ”Femeia trebuia să vină cu un certificat eliberat de un medic specialist, însă ea nu a adus această dovadă. În cele din urmă, fata şi-a exercitat singură dreptul de vot şi a semnat pe listă, fără nicio problemă”, a declarat preşedintele secţiei de votare. La secţia de votare nr. 11, amplasată pe holul Grădiniţei nr. 1, a fost sesizat faptul că buletinele de vot nu erau corect poziţionate, ele fiind amplasate pe un alt birou, nefiind la îndemîna fiecărui membru al comisiei. În sesizarea făcută la BEM se menţiona că buletinele erau păstrate într-un dulap şi erau scoase într-un număr mic, în ciuda faptului că acestea trebuia arătate tuturor membrilor comisiei. Motivul invocat de preşedintele secţiei de votare, Alexandru Petcu, a fost acela că în faţa membrilor comisiei nu era spaţiu suficient pentru a putea fi depozitate, dat fiind şi spaţiul îngust care le-a fost acordat.

La secţia de votare nr. 69 de la Şcoala nr. 19, din cartierul Medeea, un alegător a primit mai multe buletine de vot decît cele necesare. Potrivit declaraţiilor preşedintelui secţiei de votare, Florentina Florea, din cele patru buletine de vot prin care trebuia desemnaţi preşedintele CJC, primarul, consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni, s-au oferit, din greşeală, unei persoane, două buletine pentru alegerea primarului. Pentru soluţionarea incidentului a fost anunţată Secţia de Poliţie nr. 4, care a deschis o anchetă. Un alt incident s-a înregistrat la secţia de votare nr. 27, aflată în incinta Liceului ”Ovidius”. De această dată, s-a semnalat că reprezentantul PD-L, membru în comisia de votare, ar fi ştampilat mai multe buletine de vot. Preşedintele secţiei de votare, Cristina Frătuţu, a declarat că respectivul membru a oferit unui constănţean cinci buletine de vot în loc de patru, cum era normal. ”Cel de-al cincilea buletin a fost rupt şi apoi introdus în urnă. El nu va fi luat în considerare la numărarea voturilor”, a spus Frătuţu.

Printre oamenii care s-au prezentat la vot s-au numărat şi persoane care consumaseră băuturi alcoolice. Un astfel de eveniment a avut loc la secţia de votare nr. 104, din incinta Şcolii ajutătoare nr. 1, unde preşedintele secţiei de votare a declarat că la vot s-a prezentat şi o persoană în stare de ebrietate, care, însă, nu a perturbat scrutinul. Tot aici, membrii comisiei de votare au constatat, în jurul orei 14.00, lipsa unei ştampile. ”Din cinci ştampile cu marca VOTAT am rămas cu patru. Probabil, din neatenţie, o persoană în vîrstă a plecat cu ştampila. Am semnalat acest lucru la BEM şi am întocmit un proces-verbal pentru înregistrarea incidentului”, a declarat preşedintele secţiei de votare, Constantina Lepădatu.